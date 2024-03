Ce soir à la TV : Paul Walker dans un film de braquage acclamé par Stephen King

Succès au box-office américain, le film de braquage "Takers" aligne un casting brillant avec notamment le regretté Paul Walker. Un film particulièrement apprécié pour son côté spectaculaire par Stephen King, qui le classe dans ses 10 meilleurs films de 2010. À (re)voir ce soir du 6 mars sur la chaîne L'Équipe.

Takers, un braquage inédit pour Paul Walker

En 2010, devant la caméra de John Luessenhop, un beau casting s'anime pour Takers. Ce film de braquage rassemble en effet Matt Dillon, Idris Elba, Michael Ealy et Tip "T.I." Harris, Hayden Christensen et Jay Hernandez, Chris Brown et Zoe Saldana, et enfin Paul Walker dans son avant-dernier film hors franchise Fast and Furious.

Takers ©Sony Pictures

Takers raconte l'histoire d'une équipe de braqueurs de banque aux méthodes spectaculaires, qui vont se retrouver aux prises avec la mafia russe et un duo de flics très déterminés lorsque leur nouveau braquage se révèle être un coup monté pour les éliminer. Les critiques, qui dans leur majorité n'ont pas bien reçu le film et souligné la caractérisation simpliste de ses personnages ainsi que son scénario bourré de clichés, ont cependant relevé que certaines scènes d'action valaient le détour.

Et parmi ceux qui ont apprécié le film, on trouve Stephen King, maître de la littérature d'horreur et d'épouvante, qui le place haut dans son Top 10 Films de l'année 2010.

"Le braquage du fourgon est la meilleure scène d'action que j'ai vue cette année"

En première position de son top cette année-là, Stephen King place Laisse-moi entrer, film d'horreur réalisé par Matt Reeves. Arrivent ensuite The Town et Inception pour compléter le podium, puis The Social Network et donc Takers. Une jolie cinquième place, devant Kick-Ass, pour le film avec Paul Walker que Stephen King décrit ainsi :

Ce film de flics et voleurs, à la complexité satisfaisante, offre de grandes performances de Matt Dillon, Idris Elba et - incroyable mais vrai - d'Hayden Christensen. Le climax n'a rien de crédible, mais les personnages ont de l'authenticité et le braquage du fourgon est la meilleure scène d'action que j'ai vue cette année.

Une suite prévue puis annulée

Sur un budget estimé à 32 millions de dollars, Takers rapporte quasiment 70 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 57,7 aux États-Unis. Un succès et une performance suffisante pour qu'une suite soit immédiatement envisagée à ce film de genre. En réalité, plutôt qu'un sequel, il s'agirait d'un prequel où l'on découvrirait les activités de cette bande de braqueurs avant que Ghost, le personnage interprété par T.I. ne soit envoyé en prison - il en sort au début de Takers -.

Ghost (T.I.) - Takers ©Sony Pictures

Malheureusement, suite au décès tragique de Paul Walker en novembre 2013, le projet est annulé, T.I. expliquant alors "que dans ces conditions personne ne souhaiterait faire un prequel sans Paul Walker, par respect et amour pour lui."