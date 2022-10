Tarzan : Sony acquiert les droits d'adaptation et veut réinventer le personnage

Tarzan n’a pas fini d'apparaître au cinéma. En effet, Sony a récupéré les droits du célèbre personnage et compte offrir une nouvelle adaptation du Roi de la jungle, plus moderne.

Tarzan : une floraison de films depuis plus d’un siècle

Lorsqu’il a créé le personnage en 1912 pour les besoins du roman Tarzan seigneur de la jungle, Edgar Rice Burroughs pensait-il que sa création rentrerait dans la culture populaire ? En effet, depuis sa première adaptation en 1918, c’est près d’une cinquantaine de films autour du héros qui ont vu le jour dans les salles obscures.

Parmi les adaptations les plus célèbres, on retiendra celles qui ont eu lieu dans les années 30 et 40 avec le légendaire Johnny Weissmüller dans le rôle du Roi de la jungle. En 1983, Christophe Lambert incarne l’un des meilleurs Tarzan de l’Histoire avec Greystoke, la légende de Tarzan. Disney y est également allé de son adaptation avec le film d’animation Tarzan en 1999. Enfin, la dernière adaptation du personnage au cinéma remonte à 2016 avec Alexander Skarsgård dans le rôle principal (accompagné de Margot Robbie, Christoph Waltz et Samuel L. Jackson notamment).

En plus des films et des séries, Tarzan compte aussi bon nombre de romans et de BD plus ou moins inspirés de son univers. Etant donné que le roman d'Edgar Rice Burroughs n’est pas encore rentré dans le domaine public (et ce malgré ses 112 ans d’âge), Sony a donc racheté les droits de l’œuvre.

Réinvention totale du personnage ?

Selon Variety, si aucun pitch, réalisateur ou acteur n’a été pour l’instant dévoilé, le studio souhaite toutefois proposer une version plus moderne du personnage. Rappelons que Tarzan est un enfant de la noblesse anglaise élevé par des singes dans la jungle africaine, après la mort de ses parents. Ayant dû survivre dans la jungle depuis sa plus tendre enfance, il développe des capacités physiques surhumaines.

Tarzan (Alexander Skarsgård) - Tarzan ©Warner Bros.

Question cependant : le personnage et ses thématiques sont-ils toujours adaptés à notre époque ? Il est vrai qu’un homme blanc devenu Roi de la jungle africaine fait aujourd’hui grincer des dents, certains considérant l’œuvre comme du racisme décomplexé et une ode à la période coloniale. Il sera donc intéressant de voir comment Sony va livrer une adaptation satisfaisante.