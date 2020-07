T'as pécho ? : que pense la presse de la comédie française ?

T'as pécho ?, comédie française réalisée par Adeline Picault, sort dans les salles le 29 juillet. Si sur le papier le film a de quoi attirer un public large, du côté de la critique, on est plutôt sceptique. Découvrez les avis de la presse.

T'as pécho c'est quoi ?

Dans T'as pécho ?, réalisé par Adeline Picault, le jeune Arthur, 15 ans, est considéré comme un loser puisqu'il n'a pas encore "pécho". Avec ses amis, aussi losers que lui, il décide de demander à Ouassima des leur donner des cours de péchotage. Des leçons à 10€ qui vont lui permettre de mieux comprendre les filles, comment se comporter pour leur plaire, et surtout l'aider à se rapprocher d'Ouassima sur qui il craque. En sommes, un film pour et sur les adolescents porté par un jeune casting (Paul Kircher et Inès d'Assomption pour les rôles d'Arthur et d'Ouassima) auquel s'ajoutent Ramzy Bedia, Vincent Macaigne ou encore Sophie-Marie Larrouy. La comédie s'annonce fraîche mais est-ce suffisant pour convaincre ?

La presse peu convaincue

Le Parisien, qui met une étoile sur cinq au film, n'y va pas par quatre chemins en écrivant que T'as pécho ? est "hélas totalement raté". Pour le journal, bien que l'idée de départ soit intéressante, le résultat final n'est pas à la hauteur, notamment car "on se désintéresse vite d'une intrigue principale bancale, qui devient de plus en plus improbable".

Même son de cloche pour Première qui regrette un film "beaucoup moins audacieux et frontal que Sex Education". Cependant le média défend légèrement des éléments secondaires, estimant que T'as pécho ? "réussit finalement mieux ses portraits d’adultes".

La Voix du nord, un des rares à défendre le film, reste tout de même partagé. Car si "les dialogues et les vannes fusent" et que "le propos reste tendre", l'ensemble apparaît sur la durée trop bavard et bien trop sage. De plus, le média pointe du doigt le scénario qui lance trop de pistes et "vire à la leçon de développement personnel".

Reste Ouest France qui, de son côté, a particulièrement apprécié ce "film de bons sentiments". Lui mettant quatre étoiles sur cinq et estimant, contrairement aux autres médias, que l'image des ados est ici relativement juste.

Si dans l'ensemble la presse est donc plutôt réservée sur T'as pécho ?, on vous invite tout de même à aller vous faire votre avis en découvrant le film dans les salles à partir du 29 juillet 2020. Retrouvez ici la bande-annonce de T'as pécho ?.