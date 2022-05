Tatie Danielle : Isabelle Nanty a un regret à propos du film

Sorti en 1990 et réalisé par Étienne Chatiliez, "Tatie Danielle" est un délice de comédie noire porté par Tsilla Chelton et Isabelle Nanty. S'il fait partie de ses plus gros succès au cinéma, cette dernière regrette néanmoins une chose.

Tatie Danielle : vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà

En avril 1990, le réalisateur Étienne Chatiliez dévoile Tatie Danielle, son second long-métrage, deux ans après le succès de son premier film : La vie est un long fleuve tranquille.

Il retrouve d'ailleurs une partie de ses comédiens, à commencer par Catherine Jacob, André Wilms et Patrick Bouchitey. Mais les premiers rôles de cette nouvelle comédie noire sont campés par Tsilla Chelton et Isabelle Nanty. La première interprète l'odieuse grande-tante de 82 ans, qui en fait voir de toutes les couleurs à sa famille, et la deuxième la jeune fille au pair engagée pour s'occuper d'elle.

Tatie Danielle © AMLF

Même si au box-office, le film n'atteint pas les scores de La vie est un long fleuve tranquille, il parvient tout de même à attirer plus de deux millions de spectateurs en salles (contre quatre pour le premier). Aujourd'hui, on peut dire que Tatie Danielle fait partie des comédies françaises cultes.

Isabelle Nanty : son regret à propos du film

Dans le film, Isabelle Nanty campe le seul personnage qui ne se laisse pas faire par la diabolique vieille dame. Dans une séquence, elle gifle même cette dernière pour son comportement vicieux.

C'est d'ailleurs dans cette scène que l'on retrouve la réplique culte "c'est ça pleure, tu pisseras moins !" :

Cependant, Isabelle Nanty s'est rendu compte que cette scène avait donné une fausse image de la personne qu'elle était. Et qu'elle n'avait alors plus voulu donner de claques dans les films.

En 2017, elle expliquait ainsi à France Info :