Taxi 4 sur TMC : comment est née la saga culte ?

Après le succès des trois premiers film, "Taxi 4" sort en 2007 avec toujours Gérard Krawczyk à la réalisation. Retour aux origines de la saga, avec ce moment où Luc Besson a eu l'idée du tout premier volet. Sans une mésaventure, rien ne se serait fait.

La saga Taxi passe la quatrième

4 ans après Taxi 3 et ses 6,5 millions d'entrées, un nouvel épisode débarque sur les écrans avec une équipe presque inchangée. Hormis Marion Cotillard, absente à cause du tournage de La Môme, Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Emma Wiklund, Edouard Montoute et Bernard Farcy sont tous de retour. Le scénario se déroule des années après le précédent. Daniel et Emilien sont désormais des pères de famille. Mais ils sont restés les mêmes. Le premier est toujours un chauffeur à la dextérité impressionnante, quand le second continue de se signaler par un manque flagrant de courage. Le mythique duo va de nouveau se reformer pour arrêter un braqueur de banque venue de Belgique.

Taxi 4 ne réinvente pas la formule concoctée par Luc Besson et c'est l'épisode qui a amorcé une perte de vitesse. Lors de sa carrière dans les salles, il signe le plus petit score de la saga avec 4,5 millions d'entrées - avant que Taxi 5 ne fasse pire avec 3,6 millions.

Taxi 4 ©ARP Sélection

Le jour où Luc Besson a eu l'idée de Taxi

On l'a dit, Luc Besson est à l'origine des films Taxi. S'il n'a pas réalisé un seul des épisodes, il est à chaque fois au scénario ainsi qu'à la production, avec sa société EuropaCorp. Mais comment lui est venu le concept avec ce chauffeur de taxi survolté qui peut vous transporter d'un endroit à un autre avec une efficacité imbattable ? C'est lors d'un trajet en taxi que Luc Besson a justement eu cette idée. Bloqué dans un bouchon et désespéré de voir le temps qu'il était en train de perdre, il s'est imaginé que son chauffeur soit un as et parvienne à l'extraire de cette situation. Ce qui n'est pas arrivé, évidemment.

Le scénario du premier film a d'abord eu des difficultés à voir le jour. Luc Besson a essayé de collaborer avec plusieurs scénaristes mais ses tentatives infructueuses l'ont forcé à prendre les choses en main et à écrire lui-même. Tel Daniel, il a exécuté cette tâche en un temps très limité. Le script de Taxi a vu le jour en moins d'un mois et le succès sera au rendez-vous avec 6,5 millions d'entrées en France.