"Je ne me suis pas senti à l'aise" : une star de la saga Taxi cash sur le dernier film

Le film "Taxi 5" de Franck Gastambide sorti en 2018 n'a pas fait l'unanimité, y compris auprès des membres du casting. Bernard Farcy s'est récemment confié sur son expérience, qu'il n'a pas appréciée, et qu'il ne renouvellera pas si l'occasion se présentait.

Taxi 5 ne fait pas l'unanimité

On ne présente plus la saga Taxi. Avec un premier film sorti en 1998, elle est rapidement devenue culte auprès du public français, et comptabilise cinq films. Le premier long-métrage réalisé par Gérard Pirès et écrit par Luc Besson nous présentait Daniel (Samy Naceri), un chauffeur de taxi marseillais passionné de vitesse, qui voyait sa vie basculer lorsqu'il faisait la rencontre d'Émilien (Frédéric Diefenthal), un policier maladroit, qui l'arrêtait pour excès de vitesse.

Ce dernier lui proposait un marché pour l'aider à récupérer sa licence : l'aider à arrêter un gang qui semait la terreur à Marseille. Cette rencontre inattendue donnait naissance à un duo improbable, mêlant courses-poursuites effrénées et enquêtes policières, le tout saupoudré d'une bonne dose d'humour.

Le premier film posait les bases de ce qui deviendrait une des sagas les plus emblématiques du cinéma français. En tout, la saga Taxi a attiré plus de trente millions de spectateurs dans les salles.

Taxi 5, mis en scène par Franck Gastambide, et sorti en 2018, a tenté de rebooter la saga, mais a énormément divisé le public. Et pas seulement. Le comédien Bernard Farcy, qui incarne l'inénarrable Commissaire Gibert, à l'origine d'une des répliques les plus cultes de la saga : "Alerte généraaaaaale", n'a pas apprécié le long-métrage.

"Je ne suis pas satisfait du résultat"

Bernard Farcy, récemment invité dans l'émission de Jordan de Luxe ce mardi 12 mars, n'a pas mâché ses mots concernant le dernier volet de la saga dans lequel il a repris le costume de Gibert. En effet, il a déclaré qu'au départ, il trouvait l'idée de revenir dans la peau du personnage intéressante, car il y voyait une évolution (Gibert était devenu maire).

Mais sur le tournage, il s'est rendu compte qu'il n'était pas à sa place, et que "l'ambiance n'était pas la même" que lorsqu'il partageait l'affiche avec Samy Naceri et Frédéric Diefenthal. Après avoir vu le film, et découvert que son personnage n'avait que peu de scènes, il a confié qu'il n'avait pas été "satisfait du résultat". Et que si Franck Gastambide lui proposait de revenir dans un autre film, ça serait "non". En revanche, Bernard Farcy ne ferme pas la porte à un autre film Taxi si Samy Naceri et Frédéric Diefenthal reviennent.