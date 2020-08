Taxi 5 dimanche 30 août sur TF1 : la suite de la saga n'a pas plu aux héros d'origine

Dans 'Taxi 5", les comédiens Franck Gastambide et Malik Bentalha sont à l'affiche de la saga créée par Luc Besson. Un changement drastique qui n'a pas plu à tout le monde...

Taxi 5, le retour de la franchise culte

En 2007, Taxi 4 sortait en salles. 11 ans plus tard, la franchise française culte renaît avec Taxi 5, un nouveau réalisateur et surtout un nouveau duo. Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville, est au plus bas dans les sondages. Il va alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel Morales, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille. Cependant celui-ci est le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc..

Pour ce qui est du casting, Franck Gastambide et Malik Bentalha reprennent le flambeau. En plus d’avoir le premier rôle, Franck Gastambide est aussi derrière la caméra et tient le rôle de réalisateur. Salvatore Esposito et Sabrina Ouazani rejoignent le casting. Edouard Montoute et Bernard Farcy reprennent leurs rôles respectifs.

Le défi de rebooter une saga à succès

Les reboots sont monnaie courante au cinéma. Qu’on soit fan ou non, il vient toujours un temps où notre film préféré à droit à une suite. Dans le cas de Taxi 5, Malik Bentalha, jeune comédien, rêvait depuis longtemps de pouvoir être au volant du fameux taxi blanc. Avant de s’attaquer à la saga de Luc Besson, Franck Gastambide était en train d’écrire une comédie d’action avec Omar Sy. C’est cependant sa future co-star qui l’a encouragé à parler de Taxi 5 à Luc Besson. Et figurez-vous que c’est sur Instagram que tout a commencé ! Franck Gastambide décide de contacter le réalisateur sur les réseaux sociaux et cette audace finit par payer. Le réalisateur des Kaira et de Pattaya explique son projet à l’homme qui est en train de filmer Valérian et après discussion, le projet Taxi 5 est lancé !

Dans Taxi 5, exit Daniel et Émilien

Difficile d’imaginer la saga Taxi sans le duo Daniel et Émilien interprétés par Samy Naceri et Frédéric Diefenthal. Pourtant, les deux acteurs principaux ne sont pas présents à l’affiche de la comédie. Une situation qui n’avait pas l’air de toucher particulièrement l’interprète d’Émilien. Celui-ci s’était confié à TVMag:

Je m’en fous! Et je le dis sans amertume. On me l’a proposé, mais, Émilien sans Daniel (Samy Naceri), ça n’avait pas de sens. Et puis c’est même une vraie satisfaction que ça se fasse sans moi: ça m’a collé à la peau et j’ai besoin de m’en libérer.

Quant à Samy Naceri, le fait de ne pas avoir participé à Taxi 5 n’avait aussi pas plu à l’acteur. Pourtant, Franck Gastambide avait prévu un rôle important pour l’acteur au départ :

Dans mon premier traitement, Samy avait un vrai rôle : il arrivait à la fin du film pour nous aider à résoudre l’histoire. Luc Besson m’a dit que le personnage ne pouvait pas avoir une place aussi importante parce qu’on avait besoin d’un nouveau duo de héros et que ce soit leur film. On ne pouvait pas se reposer sur les anciens. On s'est alors dit que Samy devait faire au moins une apparition, en clin d’œil. On a Bernard Farcy, on a Edouard Montoute, on a la 407... Mais il nous fallait Samy. On s'est vus, on a pris un verre, on a discuté des conditions... Mais il n'a pas voulu accepter une simple apparition. On a respecté sa décision. J'en suis vraiment triste car j'aurais adoré offrir ça au public"

a déclaré le comédien.

Même sans le duo de départ, (re)découvrez la nouvelle génération de la saga avec Taxi 5.