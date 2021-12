Taxi, Mesrine, Tintin : les grands rôles refusés par Benoît Magimel

Benoît Magimel est parmi les acteurs les plus talentueux et demandés de sa génération. Au casting de grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma, comme à l'affiche de certaines productions oubliables, il a connu succès et échecs, et a aussi refusé certains grands rôles. Revue de ces rendez-vous manqués.

Benoît Magimel est de retour

Actuellement à l'affiche de Amants de Nicole Garcia et de De son vivant d'Emmanuelle Bercot, Benoît Magimel signe un retour tonitruant sur grand écran. À 47 ans, le prolifique acteur a déjà une filmographie monumentale à son actif. Une longue liste de films prestigieux tournés avec de très grands réalisateurs et réalisatrices. Il a par ailleurs été récompensé plusieurs fois pour son travail. Depuis 1988 et ses premiers pas au cinéma dans la peau de Momo dans La vie est un long fleuve tranquille, Benoît Magimel fait donc partie, surtout pour le meilleur, du paysage cinématographique français. Et comme tous ceux qui travaillent beaucoup et longtemps, il a son lot d'échecs et aussi de rendez-vous manqués.

Amants ©Wild Bunch

Tintin ? Trop de houppette

C'est par définition LE projet fantôme. Pour se rendre compte de la difficulté de mettre à l'image les aventures du célèbre reporter inventé par Hergé, on peut revenir au fait que Steven Spielberg a dès 1983 entrepris d'adapter ces histoires, comme il le racontait dans une interview donnée en 1984. Commence alors une longue série d'allers-retours compliqués entre les différentes parties. Mais rien ne sera fait avant 2009 et finalement la production de Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne. Entre de nombreuses complexités, la rigidité des ayants-droits - les héritiers d'Hergé et de son oeuvre - se place au premier rang. Ce qui d'ailleurs a refroidi Jean-Pierre Jeunet de développer un projet. Il le racontait ainsi lors d'une interview donnée à Libération en 2002.

Le verrouillage des héritiers d’Hergé rend tout trop compliqué, je les ai rencontrés et j’ai compris qu’ils allaient me casser les pieds.

Est-ce dans ce projet avorté de Jean-Pierre Jeunet que Benoît Magimel devait trouver son rôle de Tintin ? C'est tout à fait probable. Né en 1974, l'acteur avait l'âge et l'allure fin des années 90, et encore après, pour incarner le reporter belge. Mais comme il l'a raconté récemment au journal Le Monde, Benoît Magimel n'était pas intéressé par le projet, craignant "que la houppe ne lui colle à la peau". Un rendez-vous manqué, mais comme les projets Tintin ont une lourde tendance à ne pas se faire, y avait-il même un vrai rendez-vous ?

Taxi ? Benoît Magimel est fidèle en amitié

En 1998, Taxi de Gérard Pirès est un immense succès populaire et révèle Samy Naceri dans le rôle de Daniel, un chauffeur de taxi marseillais pas comme les autres, avec une 406 blanche sur-vitaminée. "Recruté" par Émilien (Frédéric Diefenthal), officier de police chargé d'élucider une série de braquages, il va mettre ses talents de pilote automobile à son service. Pour le duo, d'autres paires avaient été envisagées, dont Patrick Bruel et Vincent Perez, Yvan Attal et Olivier Martinez. Mais aussi Benoît Magimel. Problème, celui-ci a alors un autre engagement. Il est d'un calibre moindre, mais qu'il n'abandonnerait pour rien au monde, le film Une Minute de silence de Florent-Emilio Siri.

Sorti en 1998, Une Minute de silence est le premier des six films du réalisateur et Benoît Magimel apparaît dans quatre de ceux-là, sans compter qu'il est aussi de la partie pour Marseille, la série Netflix de Florent-Emilio Siri. Des deux hommes, on retient particulièrement l'excellent Nid de guêpes sorti en 2002, dont Benoît Magimel partage d'ailleurs l'affiche avec... Samy Naceri. Benoît Magimel a donc refusé Taxi, projet d'envergure, par amitié et fidélité à Florent Emilio-Siri afin d'apparaître dans son premier film. C'est ce qu'on appelle la classe.

Nid de guêpes ©Pathé Distribution

Mesrine ? L'acteur ne se voit pas dans le rôle

Les films qu'on connaît, L'Instinct de mort et L'Ennemi public n°1, réalisés par Jean-François Richet et portés par Vincent Cassel, sont à l'origine un projet de Barbet Schroeder, avec déjà Vincent Cassel dans le rôle-titre. Dans ce projet, Benoît Magimel devait jouer François Besse, le lieutenant de Jacques Mesrine. Mais Cassel se désiste, et le rôle lui est donc proposé. S'il en a envie, interpréter le fameux gangster lui semble néanmoins impossible, et il décline donc, comme il l'expliquait en 2005 à Écran large.

Après le désistement de Vincent Cassel, ils sont venus me voir et ma première réponse a été négative, car je voyais vraiment un ravin entre moi et le personnage, moi 30 ans, et Mesrine 43 quand il meurt. Le réalisateur assurait que l'on ferait notre Mesrine, avec moi et mon physique. Selon moi, le physique de Mesrine est incontournable, c'était une force de la nature. Donc, je lui ai dit qu'il fallait attendre que je prenne 15 ou 20 kilos, jouer avec les postiches, etc. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, oui, j'en avais envie, mais il aurait fallu m'en donner le temps et les moyens.

À l'aise dans les rôles de gangsters, il aurait été intéressant de voir Benoît Magimel prendre en charge la légende de Jacques Mesrine. Mais la reprise du projet par Jean-François Richet et l'interprétation de Vincent Cassel ont été si performantes (le second reçoit un César du meilleur acteur et le premier celui du meilleur réalisateur pour les deux films), que personne ne peut vraiment regretter le refus de Magimel d'endosser le rôle...