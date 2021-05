Taxi sur TMC : connaissez-vous le remake américain ?

Le duo Samy Naceri/Frédéric Diefenthal a son pendant américain dans un remake de "Taxi". Saviez-vous que Luc Besson avait produit une relecture en langue anglaise avec Queen Latifah et Jimmy Fallon ?

Taxi : une production Luc Besson

Luc Besson n'est pas qu'un réalisateur à succès en France. Il est aussi derrière un grand nombre de titres en tant que producteur ou scénariste. Tout lui souriait dans les années 2000, avec sa firme EuropaCorp qui fonctionnait à plein régime. On lui doit, par exemple, le scénario du premier Taxi. Une comédie policière à l'origine d'une série de films. Lors de sa sortie, elle cumule plus de 6 millions d'entrées chez nous.

L'histoire s'intéresse à Daniel, un chauffeur de taxi au style détonnant. À bord de sa Peugeot 406 modifiée, il roule dans tout Marseille pour répondre aux exigences des clients. On ne fait guère plus efficace que lui sur la route. Son talent va taper dans l'oeil d'Émilien, un policier pas très à l'aise avec la vitesse. Il propose à Daniel d'aider la police marseillaise à endiguer les activités d'un gang de braqueurs de banques. Ainsi se forme un duo improbable, dans l'esprit d'un pur buddy movie. Les deux personnages principaux sont incarnés par Samy Naceri et Frédéric Diefenthal, pendant qu'on retrouve une Marion Cotillard au début de sa carrière, dans un second rôle.

Taxi ©ARP Sélection

Un remake américain qui n'innove pas

Le cinéma américain a un sérieux penchant pour les remakes de films étrangers. Quand quelque chose marche dans une autre langue que'anglaise, des producteurs voient l'opportunité de faire une nouvelle version. C'est donc sans surprise qu'un remake de Taxi existe mais, cette fois, c'est Luc Besson qui est à la production. La conquête du marché américain est un objectif qui l'a souvent animé. Nous ne sommes donc pas surpris qu'il soit derrière cette relecture étrangère intitulée New York Taxi.

Le passage dans une autre langue n'entraîne pas une refonte fondamentale de la recette initiale. À la place de Daniel, on retrouve Belle Williams incarnée par Queen Latifah. La chauffeuse est considérée comme une as de la conduite à New York. Efficace dans son boulot, elle prend souvent des libertés avec le code de la route pour exécuter ses courses. Lorsqu'elle rencontre le flic Andy Washburn, elle devient sa pilote attitrée pour arrêter des braqueurs de banques.

New York Taxi ©EuropaCorp

New York Taxi ne cherche jamais l'originalité et se contente de reprendre les schémas établis par Taxi, en effectuant des petites modifications pour s'inscrire dans un contexte américain. La dynamique entre les deux personnages principaux ne change pas, le coeur de l'intrigue reste le même et on a encore une fois le droit à de la comédie qui se mêle à l'action. Les détracteurs du film original ne trouveront pas des motifs de satisfaction dans cette revisite à l'américaine.

Il fallait se douter que l'entreprise n'allait pas étonner vu le nom du metteur en scène à la barre : Tim Story. On lui doit les adaptations ratées des Quatre Fantastiques avec Jessica Alba et Chris Evans. Son CV ne lui permet pas d'être un réalisateur en qui l'on peut avoir confiance. New York Taxi pourra contenter ceux qui ont adoré Taxi. Ou attirer les curieux qui veulent voir Jimmy Fallon dans l'un de ses rares rôles au cinéma. Le présentateur de The Tonight Show y apparaît sans grand talent aux côtés d'une Queen Latifah explosive.