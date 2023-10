Ça n'est pas un blockbuster mais ce film bat déjà tous les records aux USA

Oubliez Barbie, Super Mario et Oppenheimer. La star du cinéma du moment est Taylor Swift, dont le film "The Eras Tour" est sur de bons rails pour tout exploser au box-office américain et mondial.

Le phénomène Taylor Swift

L'année 2023 n'en a pas fini avec ses surprises. Et Margot Robbie, reine du box-office avec Barbie et son 1,4 milliard de dollars au box-office, pourrait même commencer à trembler. On n'y est pas encore, du tout, mais la sortie mondiale le 13 octobre dans les cinémas du film The Eras Tour de Taylor Swift, une captation au SoFi Stadium à Los Angeles s'annonce comme un nouveau phénomène et sera très rapidement un des plus grands succès de l'année.

Des chiffres fous

En effet, la superstar de la musique, lancée depuis mars 2023 dans une tournée mondiale d'une ampleur inédite, a déjà battu une foule de records de ventes et pré-ventes, et The Eras Tour devrait connaître le même succès. Selon les estimations rapportées par Variety, le film devrait atteindre être au environs 125 millions de dollars de recettes sur le sol nord-américain sur son seul premier week-end. Il faut ajouter à ces prévisions 100 millions de dollars déjà générés par les pré-ventes dans le monde entier. À titre de comparaison, Mission: Impossible Dead Reckoning - Partie 1 y a récolté 54 millions de dollars pour son premier week-end.

Une première performance qui fait ainsi de The Eras Tour le premier film à dépasser la barre des 100 millions de dollars de recettes pour ses débuts depuis le mois de juillet et le sixième de l'année. Le film est donc déjà assuré d'être le plus grand succès d'un film de concert de l'histoire, dépassant la performance (99 millions de dollars au box-office mondial) de Justin Bieber avec Justin Bieber : Never Say Never sorti en 2011. Selon les estimations, The Eras Tour pourrait alors atteindre plus de 400 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Et dépasser le milliard de dollars de recettes dans le monde. Du jamais vu pour un film de ce genre.

The Eras Tour est projeté dans 8 500 cinémas dans 100 pays. Il est distribué en France dans les cinémas Pathé.