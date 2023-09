Taylor Swift plus forte que Marvel et DC au box-office ?

Le phénomène Taylor Swift fait trembler des productions hollywoodiennes avec son concert filmé qui sera proposé dans des salles américaines. Au niveau des préventes, la chanteuse fait mieux que certains blockbusters de Marvel et DC.

Le phénomène Taylor Swift

Quand on évoque des films qui cartonnent au box-office, les productions super-héroïques ne sont jamais très loin. Même si le genre semble en baisse depuis quelques temps, les millions de dollars de recettes continuent d'être engrangés pour une grande partie de longs-métrages.

Surtout du côté de Marvel, qui avec Les Gardiens de la Galaxie 3 a engrangé plus de 845 millions de dollars de recettes au box-office mondial. C'est un peu plus compliqué du côté de DC, avec plusieurs échecs consécutifs, mais tout de même un carton en 2022 avec The Batman. Mais y aurait-il encore plus fort que les super-héros ? Oui. Et elle s'appelle Taylor Swift.

Taylor Swift The Eras Tour ©Taylor Swift Productions

La chanteuse (et actrice) est une des plus grandes stars de la musique et chacun de ses concerts est un événement. Aux États-Unis, elle enchaîne les salles immenses. En France, elle proposera quatre shows consécutifs à La Défense Arena de Paris, les 9, 10, 11 et 12 mai 2024. Un événement sur lequel les fans s'étaient jetés en juillet dernier. Malheureusement, la mise à disposition des places par Ticketmaster s'était très mal déroulé avec de nombreux bugs.

Un carton au box-office avec son concert filmé

Pour ceux qui n'ont pas eu de place, il y aura toujours la possibilité de découvrir une partie de la tournée Taylor Swift: The Eras Tour sur grand écran. Des salles de cinéma en Amérique du nord vont en effet diffuser le 13 octobre un concert filmé de la chanteuse. Et là encore, le public est au rendez-vous.

D'après un récent rapport de Deadline (via Screenrant), les préventes pour le concert filmé de Taylor Swift représenteraient déjà plus de 65 millions de dollars de recettes. Des chiffres qui concernent uniquement le box-office américain, et qui devraient grimper même jusqu'à 100 millions de dollars.

Taylor Swift The Eras Tour ©Taylor Swift Productions

En comparaison, les préventes pour The Batman équivalaient à 42 millions de dollars. Le film DC avait ensuite engrangé un peu plus de 56 millions de dollars de recettes au box-office américain pour sa première journée d'exploitation. Du côté de Marvel, les préventes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) chiffraient à 60 millions de dollars. Taylor Swift se place donc au même niveau que des mastodontes hollywoodiens. Bien que ses préventes restent inférieures à Spider-Man: No Way Home (2021), un cas exceptionnel qui avait atteint les 120 millions de dollars.

Devant le phénomène Taylor Swift, d'autres productions ont préféré décaler leur sortie pour ne pas faire face à sa concurrence. C'est par exemple le cas de L'Exorciste : Dévotion, qui était un temps prévu pour le 13 octobre aux États-Unis, avant d'avancer sa sortie au 6 octobre. En France, le film sortira le 11 octobre. Il n'y a pas contre, pour le moment, pas de diffusion en salles de prévue chez nous pour Taylor Swift: The Eras Tour. Voici la bande-annonce :