Teddy : le film de loup-garou français a son premier teaser

Les réalisateurs français aussi savent faire du cinéma de genre. C'est ce que Ludovic et Zoran Boukherma vont démontrer avec "Teddy", un film avec un loup-garou dans les Pyrénées. En attendant la sortie prévue le 14 janvier 2021, un premier teaser vient d'être dévoilé.

Un loup-garou arrive dans le cinéma français

On se plaint - à raison - que l'industrie française ne se bouge pas assez pour sortir du cinéma d'horreur, fantastique ou de science-fiction. Quelques tentatives ponctuelles montrent qu'il est possible de faire de la qualité mais les salles accueillent plus souvent des drames ou des comédies que des films de genre. Alors quand des projets intéressants sur le papier se fabriquent sur notre sol, il faut les mettre dans la lumière. En plus du très prometteur La Nuée qui sortira le 4 novembre prochain, un autre film connoté fantastique/horreur arrivera dans les prochains mois : Teddy.

Cette réalisation de Ludovic et Zoran Boukherma tient son titre de son personnage principal. Un jeune homme de 19 ans, qui habite dans les Pyrénées avec son oncle adoptif. Employé dans un salon de massage alors qu'il n'a aucun diplôme en poche, il mène une existence qui change de ce que connaissent les adolescents de son âge. Il a malgré tout une charmante petite copine, Rebecca, qui étudie pour passer le bac. Le couple pense passer un été comme un autre mais Teddy va se faire griffer par une bête un soir de pleine lune. Ainsi débute sa transformation, avec des pulsions animales et un comportement qui se modifie.

Le prometteur Anthony Bajon a décroché le premier rôle de ce film qui, vous l'aurez compris, va parler d'un loup-garou. Christine Gautier campe sa petite amie et Noémie Lvovsky se retrouve aussi au casting. Le synopsis se rattache à la formule classique de cette figure fantastique, avec une bête qui rôde, qui griffe une personne et qui déclenche sa mutation. Teddy mérite notre attention car le loup-garou est inexploité dans le cinéma français. Le long-métrage part sur un postulat de départ classique mais c'est tout le traitement qui s'en suit qui va être intéressant à découvrir.

Un premier teaser drôle pour Teddy

Le premier teaser vient d'être diffusé et il promet un croisement entre une étude de l'adolescence, de l'humour loufoque et du fantastique. Teddy n'est pas montré lorsqu'il est transformé, si ce n'est ce bras velu qui vient couper la lumière lors d'une soirée Super Loto. Ce qui marque le plus dans cet aperçu, ce sont les personnages dessinés par le duo de réalisateurs. Ce docteur a l'air complètement perché et on en aperçoit d'autres qui ne respirent pas l'intelligence. Au milieu, Teddy ne comprend pas ce qui lui arrive depuis cette attaque par une bestiole. La prise de champignons avec sa petite copine ne va pas l'aider à avoir les idées claires. Nous ne sommes pas du tout dans un pur film d'horreur premier degré qui a pour intention de faire peur.

Teddy était prévu pour se retrouver en Compétition Officielle au Festival de Cannes 2020 si la crise du COVID-19 n'avait pas annulé l'événement. Le film peut néanmoins afficher le logo du label lancé pour soutenir les titres qui devaient filer sur la Croisette. Entre ces premières images et le soutien d'un aussi gros événement, on se dit que Teddy doit méritait le détour. Les chanceux qui iront à Deauville ce mois-ci pourront le voir en avant-première, et les autres devront attendre la date de sortie arrêtée au 13 janvier 2021. On espère un beau succès public et critique pour encourager les autres à faire vivre le cinéma de genre en France.