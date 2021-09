Teen Wolf : Paramount annonce un revival de la série culte

Il y a dix ans, la série "Teen Wolf" débarquait sur le petit écran et se forgeait sa petite réputation auprès de téléspectateurs adolescents. Malgré l'arrêt au bout de six saisons, l'histoire s'apprête à reprendre avec un revival en préparation sur Paramount Plus.

Teen Wolf : la populaire série avec Tyler Posey

La série Teen Wolf a fait le bonheur des adolescents dans les années 2010 en mêlant fantastique et teen movie. Sans inventer grand chose, le programme a entraîné dans son sillage des fans et a permis de révéler l'acteur Tyler Posey. C'est ce dernier qui tenait le rôle de Scott McCall, un lycéen en Californie se faisant mordre par une étrange bête lors d'une escapade nocturne en forêt. On vous le donne en mille, cet incident le transforma en loup-garou. Ce changement majeur dans sa vie le força à s'adapter pour que son secret ne soit pas découvert. Mais ses nouveaux pouvoirs impliquaient des nouvelles responsabilités. Sa vie d'adolescent lambda se retrouvait rythmée par des transformations et par des menaces à affronter.

Teen Wolf ©MTV

Un revival se prépare

Teen Wolf a tenu six saisons sur le petit écran, devenant même un titre culte pour une certaine génération. Même si on a parfois entendu quelques voix s'élever pour réclamer une suite, elle n'a jamais été lancée. Mais, forcément, l'époque actuelle nous prouve que l'inventivité n'est pas la priorité et que les producteurs vont souvent chercher dans les vieux pots pour artificiellement créer du neuf. C'est ce qu'il va se passer avec l'univers Teen Wolf. Variety nous apprend qu'un revival est sur le feu, pour une diffusion prévue sur la plateforme Paramount Plus. Cette création exclusive viendra enrichir le catalogue du service de streaming, en espérant rameuter les fans de l'époque. Il faut noter qu'il ne s'agit pas d'une série mais d'un film. En revanche, on imagine qu'une bonne réception pourrait entraîner une exploitation sur la durée de ce revival.

Le créateur de la série originale, Jeff Davis, a signé un deal avec MTV Entertainment Studios (la société est détenue par Viacom, qui possède aussi Paramount Pictures), et ce long-métrage est inclus dedans. La très bonne nouvelle à retenir est que le casting original est en discussion pour être de la partie. Y compris Tyler Posey, car le scénario mettra en scène le retour de Scott McCall, alors qu'il se cherche des nouveaux alliés, tout en réunissant des amis de confiance, pour lutter contre l'ennemi "le plus puissant" et "le plus meurtrier" qu'il ait croisé sur sa route.