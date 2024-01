Bide au box-office, cette comédie française s'impose sur Netflix

À peine mise en ligne, cette comédie française portée par Camille Cottin et Juliette Binoche s'est imposée dans le top Netflix ! Un joli succès, sachant qu'en 2017, le film n'avait pas rencontré son public au cinéma, malgré un casting engageant.

Telle mère, telle fille : Camille Cottin face à Juliette Binoche

Telle mère, telle fille, sortie en 2017, est une comédie française réalisée par Noémie Saglio. Cette dernière est surtout célèbre pour avoir créé la série Connasse, qui a rendu célèbre Camille Cottin. Cette dernière tient donc logiquement le premier rôle de Telle mère, telle fille, aux côtés de Juliette Binoche.

Le film centre son récit sur la relation entre Avril, jouée par Camille Cottin, et sa mère Mado, interprétée par Juliette Binoche. Avril, âgée de 30 ans, est l'incarnation de la responsabilité : elle est mariée, salariée et extrêmement organisée. À l'opposé, sa mère Mado, après son divorce, s'est réfugiée dans un comportement d'adolescente insouciante et délurée, vivant aux dépens de sa fille.

La cohabitation entre ces deux femmes aux personnalités diamétralement opposées prend une tournure inattendue lorsqu'elles se retrouvent enceintes en même temps. Cette situation inédite crée un choc des générations sous le même toit. Mado, en pleine crise de jeunisme, peine à accepter son rôle imminent de grand-mère, tandis qu'Avril a du mal à concevoir sa mère, si imprévisible et impulsive, dans le rôle d'une mère.

Netflix : la seconde chance des comédies françaises

Au box-office, Telle, mère, telle fille, n'a pas eu le succès escompté pour un film avec un casting pourtant attirant (sans compter sur Lambert Wilson, qui complète la distribution). En effet, le long-métrage n'était pas parvenu à atteindre les 200 000 spectateurs.

Mais son arrivée récente sur Netflix a permis de changer la donne, puisqu'à peine mis en ligne, le film s'est déjà hissé à la troisième place des longs-métrages les plus visionnés de la plateforme. Il s'est même offert le luxe de dépasser Le Cercle des neiges, le gros succès de ce début d'année.

Avec Mon Inconnue en seconde position, et Demain tout commence à la sixième place (et de longues semaines passées dans le top), les comédies françaises séduisent donc de plus en plus sur Netflix. Il faut dire que la période (et la météo) est propice à vouloir passer un bon moment devant sa TV.