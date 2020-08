Tenet : bande-annonce finale et premières critiques

"Tenet" se dévoile dans une dernière bande-annonce avant sa sortie en France le 26 août. Quant aux premières critiques, elles soufflent le chaud et le froid.

Tenet : soyez sympa, rembobinez !

A quelques jours à peine de sa sortie française, Warner Bros. a en effet dégainé ses dernières cartouches avec une bande-annonce finale de Tenet. Et on peut dire qu'elle est explosive. On y voit des séquences d'actions inédites et un peu plus de Kenneth Branagh. Le Britannique incarne Sator, le grand méchant du film.

Résumer le long-métrage de Christopher Nolan est un peu compliqué, car on ne connait que très peu de détails du scénario. Tout juste sait-on que nous allons suivre un agent de la CIA (John David Washington), aidé de Neil (Robert Pattinson) dans une tentative d'éviter la troisième guerre mondiale. Le concept appelé Tenet semble être un procédé qui permet de rembobiner le temps, comme on peut le voir dans certaines séquences de la bande-annonce. Les balles ne sortent pas des pistolets, elles y rentrent ! Des bâtiments détruits se reconstruisent également. Intriguant.

Au casting, on retrouve auprès des sus-cités Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Clémence Poésy, et le fidèle Michael Caine.

Tenet est un peu vu comme le sauveur du cinéma en cette année 2020 compliquée. Il est en effet le seul blockbuster (son budget est de $250 millions !) qui a maintenu sa sortie cette année. Échaudés par la peur d'une désertion des salles par le public à cause de l'épidémie de COVID, tous les autres ont repoussé la leur à 2021. Certains, comme Mulan, ont même fait le choix d'une diffusion en streaming, annulant purement et simplement leurs sorties sur grand-écran. Le pari de Nolan et Warner Bros. sera-t-il payant ? Réponse la semaine prochaine.

Alors, c'est bien ?

Car, oui, les premières critiques sont tombées. Il y a ceux qui sont sous le charme, d'autres un peu moins. Revue de presse !

Pour Variety, le film est un spectacle grandiose et amusant. Les complications structurelles de la narration de Nolan sont assez astucieuses, mais c'est l'enthousiasme musclé de sa réalisation qui suscite l'admiration. Le magazine salue la manière dont Nolan trompe le thriller d'espionnage avec des paramètres de science-fiction. En conclusion, on parle ici d'un divertissement étourdissant, coûteux, entre ancienne et nouvelle école.

Du côté de chez Empire, on voit en Tenet une lecture alternative d'un James Bond. Nolan y pioche tout ce qu'il y aime, tout ce qu'il n'y aime pas et le nolanise. Il y a un marchand d'armes russe, une simili Q, une quête qui emmène les héros à travers le monde... Tout ceci est très jamesbondesque. On salue ici un film excitant, old school et férocement divertissant.

Même constat chez The Wrap qui salue là aussi l'hommage à l'espion au service secret de sa Majesté. Tenet est décrit comme un thriller d'espionnage international brillant. Toutefois, son intrigue est compliquée à suivre tellement les explications sont données rapidement.

Pas super convaincu

Chez nos confrères du Hollywood reporter, c'est la douche froide. Deux visions du film n'ont toujours pas aidé à comprendre l'intrigue de Tenet, définie comme confuse et déroutante. On parle ici d'un film froid et cérébral, facile à admirer de part son audace et son originalité, mais presque impossible à aimer, manquant d'une certaine humanité.

Même son de cloche chez Catherine Shoard, de The Guardian, qui a ressenti, elle, de la lassitude par rapport à une intrigue fatiguée. Si elle n'est pas tendre avec la prestation de Washington, elle salue tout de même les scènes d'actions réussies.

Comme vous avez pu le lire ici, les avis sont donc divisés en deux camps opposés qui se retrouvent toutefois sur un terrain commun : la qualité des scènes d'action. Comme toujours, le meilleur moyen de vous faire un avis, c'est d'aller voir le film. Et chez CinéSéries, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Il suffit de lire notre critique pour le savoir.

Tenet sort en France le 26 août.