Tenet : cette vidéo remet à l'endroit les séquences inversées

Dans une vidéo, le réalisateur et monteur Ulysse Thevenon a renversé certaines séquences du film "Tenet" de Christopher Nolan. Cela permet de nous rendre compte de comment le réalisateur a tourné ses séquences inversées, et surtout comment les acteurs ont dû tourner à l'envers. Découvrez la ci-dessous.

Tenet : le casse-tête de Christopher Nolan

Sorti sur les écrans français en août 2020, Tenet de Christopher Nolan a bien torturé les méninges des spectateurs. Comme à son habitude, le réalisateur a joué avec le temps et l'espace pour dérouler son récit. Sauf qu'à l'inverse d'Inception et d'Interstellar, la narration de Tenet est très difficile d'accès. Pour une raison simple.

Dans le film, le protagoniste (John David Washington) doit remonter le temps pour éviter une catastrophe. Sauf que chez Nolan, le fait de remonter dans le temps indique une inversion de l'entropie jusque dans les moindres mouvements de ses personnages.

Cela donne lieu à des séquences hallucinantes, que Christopher Nolan a tout simplement tournées... à l'envers. En effet, afin d'éviter au maximum les effets spéciaux, ce dernier a demandé à ses acteurs d'inverser leurs mouvements, comme s'ils reculaient, pour ensuite remettre à l'endroit (vous suivez ?) ces mêmes séquences pour donner l'impression qu'ils "remontent" physiquement le temps.

Cette vidéo remet à l'endroit des séquences de Tenet

Pour mieux se rendre compte du travail titanesque des acteurs sur le tournage de Tenet, le réalisateur et monteur Ulysse Thevenon a décidé de renverser certaines séquences du film. On découvre donc les scènes comme elles ont été tournées : à l'envers. De quoi apprécier les mouvements des acteurs, et surtout des cascadeurs lors des scènes de bagarre entièrement tournées à rebours.

Ulysse Thevenon nous explique comment lui est venue cette idée :

J’ai eu l’idée dès le premier visionnage du film. Durant la deuxième scène de combat, en observant attentivement les mouvements des acteurs, j’ai réalisé qu’à peu près 1 plan sur 2 était « inversé » au montage. Aussi, j’ai compris que John David Washington et Robert Pattinson avaient du courir « à l’envers » avec un brancard lors du tournage. Je me suis tout de suite demandé ce qu’on observerait si on prenait ces petits fragments et qu’on les remettait dans le bon sens.

Il est également revenu pour nous sur sa méthode de travail :

Pour réaliser le montage, j’ai revisionné plan par plan le film en isolant les scènes qui me semblaient inversés. C’était déjà un beau défi en soi car ce n’est pas toujours évident, surtout quand les acteurs exécutent bien leurs mouvements. Ensuite, j’ai sélectionné les passages qui étaient les plus pertinents. L’inversion est déroutante surtout quand la physique entre en jeu (gravité, fumée…) ou quand différents acteurs jouent à l’endroit ou à l’envers dans le même cadre.

Ce montage permet d'appréhender d'une manière différente le travail de Christopher Nolan sur Tenet, et surtout sur la performance physique des acteurs :

Ce que j’aime dans le résultat, c’est qu’on se rend compte du travail énorme de la part des acteurs, cascadeurs et figurants pour marcher, courir, se battre « à l’envers ». On réalise aussi que la course poursuite s’est faite avec 90% des voitures en marche arrière sur une autoroute ! Ça a également dû être un énorme casse-tête de s’y retrouver entre les plans à shooter à l’endroit, à l’envers, quel personnage joue dans quel sens… surtout qu’aucun détail n’est laissé au hasard pour crédibiliser le concept du film. Je ne sais pas si Nolan et son équipe pouvaient tester immédiatement le rendu « inversé » de leurs images, mais ils ont fait preuve d’une capacité de projection assez fascinante

nous a confié Ulysse Thevenon.