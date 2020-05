Tenet : Christopher Nolan a réellement fait crasher un avion

Selon John David Washington, star de "Tenet" le prochain long-métrage très attendu de Christopher Nolan, ce dernier a fait exploser un avion bien réel pour une séquence du film.

Le prochain film du talentueux Christopher Nolan, sobrement baptisé Tenet, continue de faire parler. Trois ans se sont écoulés depuis le dernier long-métrage du cinéaste britannique, Dunkerque. Annoncé pour juillet 2020 (puis sous l'indication prochainement dans la dernière bande-annonce), l'attente pour Tenet, thriller sous haute tension, se fait donc de plus en plus fébrile. Mené par John David Washington, le casting cinq étoiles de l'oeuvre se compose - entre autres - de Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki ou encore Clémence Poésy. Bien entendu, Sir Michael Caine, acteur fétiche du réalisateur, sera aussi de la partie.

Nolan voit les choses en grand

Le mystère reste cependant entier en ce qui concerne l'intrigue du long-métrage. Pour les spectateurs, évidemment, mais aussi pour les comédiens ! Caine a révélé n'avoir aucune idée de ce dont parlait le film tandis que John David Washington a reconnu avoir assailli le réalisateur de questions durant le tournage.

L'interprète du personnage principal a ainsi fait une confidence surprenante sur le film à venir. Découvert dans BlacKkKlansman, le comédien est revenu sur la fin du second trailer mis en ligne, dans lequel on voit un avion se crasher dans un immeuble. Et selon l'acteur, c'est un véritable appareil qui a été utilisé sur le tournage. Une folle révélation qui rend la scène en question encore plus spectaculaire. Cinemablend a d'ailleurs confirmé les dires du comédien concernant l'utilisation d'un 747. Voici ce que John David Washington a déclaré :

C'était un vrai avion et il s'est écrasé dans un vrai immeuble. Et nous, les acteurs et l'équipe technique, avons tous assisté à ça. C'était incroyable, on a tous sauté et hurlé de joie quand Chris a crié "Coupez !". Ce que vous voyez s'est vraiment produit.

Un enthousiasme contagieux qui vient souligner l'amour de Nolan pour l'utilisation d'effets réels et non numériques - quand cela est possible. Tenet s'inscrit comme un des must-see de cette année, même si son pitch reste des plus mystérieux. Les seules pistes connues concernant l'histoire de l'oeuvre sont le voyage temporel ainsi qu'une potentielle - et particulièrement apocalyptique - Troisième Guerre mondiale.

Au vu des images dévoilées, Tenet devrait être une claque visuelle à la hauteur des précédentes réalisations du cinéaste. Toutefois, la question de sa sortie demeure, puisqu'on ignore si les salles obscures rouvriront leurs portes d'ici au mois de juillet. Une incertitude quasi-insupportable pour les fans du réalisateur, notamment après de telles révélations...

Découvrez ici la bande-annonce de Tenet.