Tenet : Christopher Nolan dévoile des nouvelles infos sur l'intrigue

Christopher Nolan vient de dévoiler quelques infos sur l’intrigue de son nouveau film, "Tenet", jusqu’à maintenant restée très secrète. Le film sortira le 31 juillet prochain dans les salles, quelques semaines après la réouverture des cinémas.

L’histoire et le casting de Tenet

Jusqu’à présent, on ne savait pas grand-chose de l’intrigue de Tenet. Le synopsis officiel annonce que le Protagoniste au centre du film se bat pour la survie du monde entier, armé d’un simple mot : Tenet. Pour cela, il voyage à travers le monde de l’espionnage international, dans une mission qui se déroule au-delà du temps. Pas un voyage dans le temps, mais une inversion. Si ce résumé reste très flou, on sait quels acteurs font partie de la distribution du film depuis un moment. C’est John David Washington qui y joue le Protagoniste. Parmi les seconds rôles, Robert Pattison, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy ou encore Kenneth Branagh se donnent la réplique. Michael Caine, avec qui Christopher Nolan collabore régulièrement, y apparaît aussi.

Christopher Nolan s’exprime sur la notion du temps dans Tenet

Dans une interview pour Entertainment Weekly, le réalisateur de Tenet a donné quelques indices sur l’intrigue. Parmi eux, il a évoqué la notion du temps dans son film, l’un des thèmes centraux du long-métrage. Dans Tenet, le temps peut être manipulé, grâce à ce que les personnages appellent « l’inversion ». Mais le cinéaste a réfuté l’idée que son film traitait de voyage dans le temps :

Ce n’est pas un film sur le voyage dans le temps. Ça parle de temps et des différentes façons dont le temps peut fonctionner. Je ne veux pas donner une leçon de physique, mais l’inversion est l’idée d’une matière qui a eu son entropie inversée, donc elle avance à l’envers à travers le temps, par rapport à nous.

Le réalisateur en dit plus sur les personnages de Tenet

En plus de parler de la notion de temps, centrale dans l’intrigue de Tenet, Nolan a donné un peu plus de précisions sur les personnages du film. Il a déclaré que, le film se déroulant dans le monde de l’espionnage, il s’agissait d’un univers rempli de fausses identités. Les identités des personnages ne sont donc pas tout à fait claires. En parlant du personnage du Protagoniste, joué par Washington, il a déclaré que Tenet est le nom de l’organisation dans laquelle il est incorporé. Mais, interrogé sur la potentielle ressemblance du personnage avec James Bond, Nolan a indiqué que le Protagoniste était « une présence au cœur du film, mais au contraire d’un Bond, il a un côté émotionnel très chaleureux. » En ce qui concerne le personnage joué par Pattinson, le réalisateur n’est même pas sûr de son nom ! Là encore, le monde de l’espionnage dans lequel est situé le film est en cause :

On pense qu’il pourrait s’appeler Neil. On ne sait jamais ce qui est vrai avec ces identités. C’est un personnage un peu malicieux qui opère à l’intérieur de ce qu’ils appellent ce monde crépusculaire d’agents de différents services secrets.

Branagh, lui, joue un oligarque Russe qui est, sans aucun doute, un méchant, selon son interprète. L’acteur le décrit comme « sans pitié, avare, méchant, désespéré et effrayamment dangereux. » Enfin, Nolan a aussi parlé du personnage joué par Debicki. Il s’agit de la femme de celui incarné par Branagh, dont elle est séparée. Mais Nolan prévient qu’elle « s’est mise dans une situation très délicate avec son mari. Sa relation avec John David est ambigüe et compliquée. »

Même si l’intrigue de Tenet est toujours entourée de mystère, on en sait donc un peu plus avec ces quelques indices semés par Nolan. On sait aussi que le film devrait nous faire voyager, puisqu’il a été tourné dans sept pays différents. Les équipes de production ont posé leurs caméras aux États-Unis, en Inde, en Italie, en Norvège, au Danemark, en Estonie et au Royaume-Uni. On verra donc l’histoire que le réalisateur avait en tête, qui nécessitait autant de secrets et de lieux de tournages. Il ne reste de toute façon que quelques semaines à attendre avant de pouvoir découvrir Tenet puisqu'il sortira en salles le 31 juillet 2020.