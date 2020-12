Tenet connecté à Inception et Interstellar ? Un fan avance une théorie intéressante

« Tenet », le dernier film en date de Christopher Nolan regorge de théories en tout genre. Mais il y en a une qui a attiré notre attention. Un fan a mis en lumière une connexion étonnante entre « Tenet », « Inception » et « Interstellar ». Serait-ce le début d'un Christopher Nolan Universe ?

Tenet : un classique instantané

Le 26 août dernier, entre deux confinements, Christopher Nolan a dévoilé son dernier film en date : Tenet. Porté par Robert Pattinson, John David Washington, Kenneth Branagh et Elizabeth Debicki, le long-métrage a reçu des critiques majoritairement positives, sans être le Nolan le plus apprécié de sa carrière. Au box-office, Tenet a rapporté plus de 361 millions de dollars. Un résultat qui n'a pas atteint les objectifs attendus par Warner mais qui s'explique par l'époque particulière dans laquelle le film est sorti.

Le Christopher Nolan Cinematic Universe ?

Comme à son habitude, Christopher Nolan a voulu jouer au plus malin en proposant un film complexe, avec différents degrés de lecture et de compréhension. Très vite, de nombreuses théories ont déferlé sur le net pour tenter de donner des explications ou des sens de compréhension à la dernière œuvre du réalisateur.

La théorie la plus populaire avance que Neil, l'espion britannique joué par Robert Pattinson et Max, l'enfant de Kat (Elizabeth Debicki) seraient en fait la même personne. Évidemment, cette spéculation repose sur les voyages temporels présentés dans le film. Le personnage de Robert Pattinson remonte le temps. Ce qui explique sa présence dans la timeline du Protagoniste (John David Washington).

Tenet ©Warner Bros Studios

Un utilisateur Twitter, @movieshardy a émis une nouvelle théorie intéressante. Il a imaginé que Tenet était connecté à deux autres films de Christopher Nolan : Inception et Interstellar. Il argue que ces trois films sont situés dans le même univers.

Son premier argument repose sur les personnages incarnés par Robert Pattinson et Clémence Poésy. Il prétend que ces deux personnages sont les mêmes que les enfants de Leonardo DiCaprio dans Inception. Déjà, il estime que les âges concordent. Robert Pattinson est âgé de 37 ans et Clémence Poésy de 34 ans. Deux âges qui correspondent à la différence d'années entre les deux enfants dans Inception. Ensuite, Clémence Poésy est française, ce qui répond à la nationalité de Marion Cotillard dans Inception, qui est la mère des enfants de Leonardo DiCaprio.

Enfin, Robert Pattinson porte une coupe de cheveux spécifique dans Tenet. Christopher Nolan a exigé que le comédien soit affublé d'une coupe de cheveux châtain clair, assez courte, qui fait échos aux cheveux du garçon dans Inception.

Inception ©Warner Bros Studios

La connexion avec Interstellar est plus floue. Elle repose sur des arguments moins concrets. @movieshardy estime que les personnages de Tenet tentent d'empêcher le futur présent dans Interstellar. Dans ce dernier, la Terre est au bord du gouffre, détruit par la pollution et l'humanité. Par coïncidence, c'est également le sort futur de la planète dans Tenet. Un avenir qui essaie d'être empêché par les héros qui entreprennent d'activer l'algorithme. De même, dans Interstellar, Matthew McConaughey voyage dans le temps à la fin du film. En tout cas, il est pris dans une spirale temporelle qui le ramène au début du récit. Il s'agit peut-être des prémisses de la compréhension des voyages temporels utilisés dans Tenet. Une théorie moins crédible mais toute aussi passionnante.

Mais si ces hypothèses sont vérifiées, il va falloir nous expliquer comment Michael Caine fait pour être dans toutes ces histoires à la fois !