Tenet : découvrez le making-of impressionnant du film de Christopher Nolan

Le dernier film de Christopher Nolan, "Tenet", est sorti dans les salles françaises mercredi 26 août 2020. Comme prévu, le réalisateur visionnaire à qui l'on doit, entre autres, "Inception" et "Interstellar", a trituré nos méninges avec cette nouvelle variation autour du temps et de l'espace. Pour percer (un peu) les secrets de fabrication du film, Warner Bros a mis en ligne un making-of d'une dizaine de minutes dans lequel on peut mesurer l'étendue du génie créatif de Christopher Nolan.

Tenet, le nouveau pari de Christopher Nolan

Trois ans après avoir filmé d'une manière inédite la Seconde Guerre mondiale dans Dunkerque, Christopher Nolan est de retour sur nos écrans avec Tenet, son nouveau long-métrage qui s'est beaucoup fait attendre. En effet, en raison de la pandémie de coronavirus qui a paralysé la planète ces derniers mois, et le contexte sanitaire qui met en péril les salles de cinéma, le film a été décalé plusieurs fois pour finalement sortir sur les écrans européens plusieurs jours avant les États-Unis (qui le découvriront le 3 septembre). Contrairement aux nombreux blockbusters décalés cette année, Warner Bros a fait le pari, à la demande de Christopher Nolan, de sortir Tenet alors même que les conditions d'exploitation des films restent très compliquées.

Poussant toujours plus loin sa réflexion concernant le temps et l'espace (voir notre critique de Tenet), Nolan les aborde cette fois-ci par le prisme du film d'espionnage, en plaçant son héros (nommé Le Protagoniste) dans une dimension qui dépasse le temps, puisqu'il peut l'inverser (et non pas le remonter) pour mener à bien sa mission. Si l'intrigue ne manque pas de nous questionner à la sortie du film, c'est surtout le challenge fou de la réalisation qui nous bluffe : comment Nolan a-t-il pu filmer des séquences inversées ?

Tenet : le making-of

Si vous êtes familier du travail de Christopher Nolan, vous devez savoir que le réalisateur parvient, de film en film, à se dépasser en matière d'inventivité en ce qui concerne la mise en scène. Si les effets numériques et les fonds verts sont aujourd'hui légion dans le monde du septième art, Nolan souhaite à chaque film à s'en tenir le plus éloigné possible, ce qui lui permet de relever des challenges de plus en plus grands. Dans Tenet, il n'y a aucun fond vert. Tout ce que nous voyons à l'écran est réel, que ça soit le Boeing 747 en flammes qui s'encastre dans un entrepôt, les explosions dans l'opéra dans la scène d'introduction, ou encore les scènes "inversées". Car oui, si l'on en croit ce making-of, toutes ces scènes ont réellement été tournées à l'envers, y compris les scènes de combats entre les personnages, où certains sont donc inversés. Pour les tourner, John David Washington, la star du film (qui a souhaité faire lui-même ses cascades), indique s'être énormément entraîné en amont :

J'ai fait appel à mon passé d'athlète plus que jamais. L'entraînement a été essentiel (...) Ça existe pas, un coup de poing inversé. Comment faire en vrai ?

L'une des scènes les plus marquantes du film est évidemment le crash du Boeing 747, que Nolan n'a pas souhaité réaliser en numérique. Il a donc demandé un véritable 747 pour le tournage, ce qui a été très compliqué comme l'explique la productrice du film, puisque l'aéroport était ouvert au moment du tournage. Un défi de taille qui a été relevé haut la main.