Tenet : des nouvelles photos pour le film de Christopher Nolan

Après la mise en ligne de la bande-annonce et du synopsis officiel de "Tenet" de la part de Warner Bros, de nouvelles photos du nouveau film de Christoper Nolan viennent de faire surface. On y retrouve trois des principaux protagonistes du film en action.

Trois ans après Dunkerque, le prochain film de Christopher Nolan, Tenet, paraît être l’un des plus ambitieux de sa carrière. Et tandis que de nouvelles informations arrivent maintenant de manière régulière, l’attente des fans est à la hauteur de l’ambition du cinéaste.

Le magazine Total Film vient de dévoiler quatre nouvelles images du film de Christopher Nolan via Instagram. Deux d’entre elles montrent le héros du long-métrage, John David Washington. On le voit d’abord en action dans un costume gris, puis en pleine discussion avec le réalisateur entre deux prises, portant une combinaison noire.

Les deux dernières mettent en scène deux autres personnages en action. On peut voir Kenneth Branagh en chemise blanche tenant deux objets mystérieux, puis Elizabeth Debicki en costume de plongée.

Ces photos ne révèlent rien de particulier sur l’histoire, toujours très secrète. On ne connaît pas non plus les noms des personnages principaux du film, ou leur place dans l’intrigue.

L’intrigue de Tenet toujours mystérieuse

Il y a quelques jours, Warner Bros avait mis en ligne un nouveau trailer du film. Peu après, le studio avait dévoilé le synopsis officiel du film, que voici :

John David Washington est le nouveau Protagoniste dans le spectacle original de science-fiction signé Christopher Nolan, Tenet. Armé d'un seul mot - Tenet - et se battant pour la survie du monde entier, le Protagoniste voyage à travers le monde crépusculaire de l'espionnage international dans une mission qui se déroulera au-delà du temps réel. Pas un voyage dans le temps. Inversion.

Ce synopsis ne dévoile donc pas grand-chose de l’intrigue du film, et au vu du mystère présent dans la première bande-annonce, il faudra sûrement attendre de le voir pour connaître l’histoire exacte de Tenet.

Le réalisateur de la trilogie The Dark Knight a de nouveau réuni un casting spectaculaire pour son nouveau film. En plus de John David Washington, Kenneth Branagh et Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson et Clémence Poésy se donneront la réplique. Michael Caine, l’un des acteurs fétiches de Nolan, y apparaîtra également.

Après avoir vu sa date de sortie repoussée, Tenet n’a pas encore trouvé de nouvelle date.