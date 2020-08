Tenet : des premiers chiffres encourageants au box-office

"Le film qui devait relancer le cinéma", la formule peut susciter quelques rires moqueurs mais le nouveau Christopher Nolan, "Tenet" avait le profil du sauveur qui peut ramener en masse du monde dans les salles. Les premiers résultats du box-office sont tombés et ils font plaisir à voir !

Tenet est dans les salles

Tenet est officiellement arrivé dans les salles françaises depuis le 26 août dernier. Enfin un gros film à l'affiche, sommes-nous tentés de dire. Si l'actualité cinématographique a repris depuis quelques semaines, rien d'aussi imposant que le nouveau Christopher Nolan n'avait fait la une. Le réalisateur tenait à sortir son film dès que possible suite à la grande pause imposée par le coronavirus. La Warner a tout fait pour le satisfaire, avec une distribution qui se fait en décalé en fonction des pays, en lieu et place d'une sortie mondiale.

Pas simple de résumer Tenet de façon claire sans gâcher le concept fou imaginé par Nolan. John David Washington incarne Le Protagoniste, un agent recruté par une organisation pour essayer d'enrayer une Troisième Guerre mondiale qui se profile. Pas de nucléaire à craindre mais une menace liée au temps. Il va collaborer avec un mystérieux personnage campé par Robert Pattinson, pour arrêter un richissime homme d'affaires (Kenneth Branagh) au coeur d'une conspiration vertigineuse. Un film d'espionnage parfois complexe à suivre mais qui vous réserve un gros moment de cinéma (voir notre critique) à part dans ce qui se fait à Hollywood. Il n'y a que Christopher Nolan pour imposer un tel style avec autant d'argent en jeu.

Un box-office rassurant

Les résultats de Tenet au box-office étaient particulièrement attendus. Nous savions que le film allait largement surpasser ceux qui sont sortis au cinéma depuis la reprise d'activité des salles car pas un seul n'avait cette carrure. Mais il existait une vraie inconnue : la peur du public après le confinement. C'est ce point qui allait déterminer la limite que pouvait attendre Tenet. Car les derniers mois n'ont pas été simples à vivre et on peut comprendre que certains spectateurs ne veuillent pas retourner au cinéma pour côtoyer des inconnus dans un espace fermé. Quand bien même si des mesures sont prises pour éviter les contaminations, l'appréhension n'a pas été éradiquée.

La Warner vient de communiquer sur les premiers chiffres faits par son blockbuster et le studio peut savourer. Au total, c'est 53 millions de dollars qui sont cumulés sur les 5 premiers jours d'exploitation. Des débuts prometteurs, quand on sait que seulement 41 pays sont concernés. Les USA pourront découvrir le film à partir du 3 septembre, la Chine le jour suivant et l'Inde plus tard dans le mois. On s'attend à voir les millions s'accumuler après que ces gros marchés sont en mesure de proposer le film. Pour rappel, Tenet avait disposé d'un budget (hors frais de promotion) de 200 millions de dollars.

Pour entrer dans les détails de ces chiffres chez nous, la France à enregistré 689 256 entrées à partir du 26 septembre dans 678 établissements et le score monte à 809 601 quand les avant-premières publiques ont été prises en compte. Ce qui place Tenet largement comme le meilleur démarrage de 2020 et le plus beau score depuis la reprise des salles le 22 juin. Dans la carrière de Christopher Nolan, c'est moins que le million d'Inception ou The Dark Knight mais c'est supérieur à ce qu'ont fait Interstellar (650 000 spectateurs) et Dunkerque (708 000 spectateurs) sur la même période. Dans le contexte actuel, ce n'est pas rien.

Il est encore trop tôt pour se réjouir pleinement car il faudra juger en fin de carrière dans les salles jusqu'où Tenet sera monté et si la sortie immédiate post-confinement était la meilleure stratégie. Néanmoins, qu'importe la finalité, les résultats du moment montrent aux autres studios que le public répondra présent si on lui met à l'affiche des titres alléchants.