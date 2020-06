Tenet : la Warner repousse une nouvelle fois le film de Christopher Nolan

La Warner tâtonne et ajuste sans cesse le curseur pour déterminer quand sera le meilleur moment pour sortir "Tenet" dans les salles. Le nouveau film de Christopher Nolan veut absolument être l'événement de cet été mais la situation tourne quelque peu au ridicule avec ce nouveau report... Désormais, le film est annoncé pour le 12 août.

Tenet passe de juillet à août

"Ce dont nous avons besoin en ce moment c'est d'être flexible". Voilà les mots d'un représentant de la Warner au moment de justifier que Tenet encaisse ce second report. Le studio vient d'annoncer que le film événementiel de l'année ne sortira pas le 31 juillet prochain mais le 12 août aux Etats-unis (une annonce devrait bientôt arriver pour la France). Ou, du moins, c'est désormais à cette date qu'il est prévu au moment où l'on écrit ces lignes mais rien ne garantit qu'un autre changement ne va pas intervenir par la suite. Rappelons qu'à l'origine, c'était le 17 juillet qu'il devait sortir. Compte tenu du contexte exceptionnel, la Warner a essayé de le reporter de deux semaines mais la situation n'étant toujours pas rassurante aux Etats-Unis, le risque de devoir encore ajuster persiste. Et au rythme où vont les choses, Tenet risque carrément de sortir de ce fameux créneau estival souhaité par Christopher Nolan. Car en réponse à cet arrêt généralisé de l'industrie, le réalisateur britannique veut enfiler la cape du sauveur des salles, celui qui va convier tout le monde à revenir dans ce lieu pour une expérience, a priori, unique.

Avec ces minuscules reports, la Warner joue la montre et espère que des signaux plus positifs vont se déclarer prochainement, afin que la nouvelle date en août soit respectée. Si rien n'est encore annoncé pour la France, le 12 août semble être la date de sortie la plus probable. Le studio avait misé sur une sortie mondiale le 31 juillet et devrait garder cette approche malgré tout. Nous attendrons quand même une déclaration officielle du département français pour s'en assurer.

"Nous ne traitons pas ce film comme une sortie traditionnelle"

La Warner ne s'en cache pas, elle innove avec Tenet. Par la force des choses, bien entendu, car on se serait passé de cette incertitude constante du côté du studio. Mais cette obsession pour une sortie estivale dégage une forme de ridicule et d'égocentrisme. Comme si ce gros morceau avait besoin de sortir cet été pour être un carton. Quoi qu'il arrive, d'après nous, il marchera, qu'importe quand débutera sa carrière dans les salles. Entre sa promotion volontairement cryptique, un concept qui se veut innovant au service d'un film à grand spectacle et son casting de luxe, on ne voit pas comment Tenet peut se planter au box-office.