Tenet : le mystérieux synopsis officiel en dit plus sur le film

On l'attend tous ce "Tenet". En cette période où nous sommes privés de cinéma, qui de mieux placé que Christopher Nolan pour nous faire revenir dans les salles ? Son nouveau film s'annonce très gros et le synopsis officiel nous en apprend un peu plus, sans en dévoiler trop.

La nouvelle bande-annonce de Tenet a accentué le mystère autour du très attendu film de Christopher Nolan. Son concept intriguant au service du grand spectacle rappelle forcément Inception. On a un peu commencé à comprendre de quoi il allait être question sans vraiment saisir les subtilités ni toutes les lignes de cette intrigue. Thriller d'espionnage, notion de temporalité, multitude de personnages... Tenet donne envie parce que cette part d'incompréhension motive à se rendre en salle pour découvrir le fin mot de l'histoire. La Warner vient de publier le synopsis officiel qui peut permettre de comprendre un peu mieux le scénario (ou pas) :

John David Washington est le nouveau Protagoniste dans le spectacle original de science-fiction signé Christpher Nolan, Tenet. Armé d'un seul mot - Tenet - et se battant pour la survie du monde entier, le Protagoniste voyage à travers le monde crépusculaire de l'espionnage international dans une mission qui se déroulera au-delà du temps réel. Pas un voyage dans le temps. Inversion.

La première chose à noter est le nom du personnage principal, qui serait le nouveau Protagoniste, sous-entendant avec ce P majuscule qu'il y en aurait eu d'autres dans l'univers du film. Sera-t-il présenté sous cette identité dans le film ou est-ce qu'un vrai prénom sera donné ? Voilà une bonne question. Tenet joue la carte du mystère total jusqu'à ce point pour le moment.

Le concept d'Inversion au cœur de Tenet

La seconde chose, plus générale, est ce rapport au temps. Donnée qu'on avait déjà saisi avec les trailers. Il ne sera pas question à proprement parler de voyage dans le temps mais d'un concept d'Inversion, qui aurait un lien avec le mot Tenet. Le titre prend son sens quand on isole le "n" central et qu'il reste "te" et "et" aux extrémités. Ce qui rejoint ces fameuses deux directions temporelles qui se rencontrent à un unique point. Comme le dit la dernière bande-annonce, "deux mondes s'entrechoquent". Tenet serait plus qu'un mot, mais une invention qui, utilisée à bon escient, pourrait avoir des répercussions positives sur le futur. C'est évidemment peu clair et pas simple à expliquer à l'écrit avec les quelques informations dont on dispose. Il faudra plus que des images et un synopsis pour qu'on assimile les nuances de ce concept.

Attendu le 22 juillet prochain en France, Tenet n'a plus de date de sortie dans son dernier trailer. La Warner et Christopher Nolan veulent nous livrer le film cet été mais la crise sanitaire rendant le futur immédiat très incertain, un report de dernière minute pourrait nous demander de patienter un peu plus.