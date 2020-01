Tenet : le nouveau film de Christopher Nolan a un budget colossal

Vous avez aimé ? Partagez :

Il semble que Warner Bros ait de grands espoirs pour le « Tenet » de Christopher Nolan au box-office. En témoigne un budget colossal. Il faut dire que le long-métrage est très attendu par la communauté des cinéphiles.

Prévu pour le 22 juillet prochain, Tenet est un des films les plus attendus de cette année 2020. Forcément car il s’agit d’un film de Christopher Nolan. Et comme toujours avec les longs-métrages de ce cinéaste, le public est impatient de le découvrir. Ensuite parce que la bande-annonce est très intrigante. Elle ne dévoile pas grand chose si ce n’est un ton particulier et un scénario très recherché. Enfin, côté casting le public est gâté, avec notamment John David Washington, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine et Kenneth Branagh. Warner Bros semble en tout cas avoir une confiance aveugle en Christopher Nolan, en témoigne le budget de Tenet.

Christopher Nolan le roi du cinéma contemporain

Il y a peu de réalisateurs contemporains qui ont autant d’influence que Christopher Nolan. Chacun de ses films est un bouleversement. Le réalisateur aime en tout cas garder ses projets secrets comme c’était le cas avec Memento et Inception. C’est au cours des années 2000 que Nolan a rencontré le succès notamment à travers ses partenariats avec Warner Bros. Il a réalisé pour le studio la trilogie Batman, Interstellar ou encore Dunkerque. Tous des réussites critiques et économiques.

Encore une fois, Warner Bros offre sa confiance à Christopher Nolan. D’après Variety, le budget de Tenet atteindrait la barre des 205 millions de dollars. Soit plus que les films précédents du réalisateur (à l’exception du troisième Batman). Un budget colossal pour ce type de film. Une somme équivalente à certains blockbusters.

Dans leur article intitulé « Box Office Predictions for 2020 : From Surefire Hits to Potential Bustts », Variety place Tenet dans la catégorie « In the Heights ». Une catégorie qui se situe entre les films qui cartonneront sans aucun doute, et ceux encore incertains. Ainsi, le média estime que Tenet a de très bonnes chances d’exploser le box-office. L’article rappelle qu’avec un tel budget les enjeux sont élevés, mais que comme d’habitude, Nolan devrait très bien s’en sortir.

En même temps, les scores au box-office de ses précédents films sont assez impressionnants. Dunkerque a rapporté plus de 400 millions de dollars pendant que The Dark Knight et The Dark Knight Rises ont passé la barre du milliard. C’est pour cette raison que Tenet obtient un budget plus élevé que des films comme Captain Marvel par exemple. Reste à savoir si Tenet arrivera lui aussi a passer la barre du milliard de dollars. La dessus, on reste très sceptique quand même…