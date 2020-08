Tenet : Tom Cruise débarque en pleine séance et surprend les spectateurs

S’il n’est pas encore sorti aux États-Unis, certains spectateurs européens ont déjà pu voir "Tenet", qui débarque aujourd’hui dans les salles françaises. Parmi eux, des londoniens ont pu assister à une séance du film en avant-première. Et Tom Cruise s’est invité à la fête.

Tenet, un Bond dans le temps

Le synopsis officiel de Tenet est le suivant :

John David Washington est le nouveau Protagoniste dans le spectacle original de science-fiction signé Christopher Nolan, Tenet. Armé d'un seul mot - Tenet - et se battant pour la survie du monde entier, le Protagoniste voyage à travers le monde crépusculaire de l'espionnage international, dans une mission qui se déroulera au-delà du temps réel. Pas un voyage dans le temps. Une inversion.

Comme pour la majorité de ses films, Christopher Nolan s’est de nouveau entouré d’un casting très solide pour ce qui est incontestablement l’un des films les plus attendus de l’année (voir notre critique). Outre John David Washington, qui joue le Protagoniste décrit dans le synopsis officiel, la distribution de Tenet compte aussi Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy et Kenneth Branagh. On pourra aussi y voir Michael Caine, comme c’est le cas dans la plupart des films du cinéaste britannico-américain.

Tom Cruise pour faire la promotion de Tenet ?

Des spectateurs londoniens ont pu découvrir Tenet avant la plupart des gens. Et ils ont reçu une surprise de taille. Actuellement dans la capitale anglaise pour le tournage de Mission Impossible 7, Tom Cruise a décidé d’en profiter pour aller découvrir le film de Nolan. L’acteur a posté sur son compte Twitter une vidéo dans laquelle on peut le voir prendre part à la séance en question en compagnie de son habituel collaborateur et réalisateur de Mission Impossible 7, Christoper McQuarrie. Même s’il porte un masque, Cruise est rapidement reconnu par les autres spectateurs. Et à la fin de la séance, lorsqu’une membre du public lui demande s’il a aimé le film, l’interprète d’Ethan Hunt lui répond qu’il « l’a adoré ».

À cause de la pandémie mondiale, la sortie de Tenet a été repoussée de nombreuses fois mais Christopher Nolan a toujours insisté pour que son film sorte bien au cinéma. Après une longue attente, on peut donc découvrir le film à partir d’aujourd’hui en France, comme c’est le cas dans de nombreux pays européens. Les américains suivront avec une sortie le 3 septembre prochain. Et ce n’est pas un secret que le long-métrage annoncé comme révolutionnaire est attendu comme le messie pour attirer de nouveau les spectateurs dans les salles. Or, au vu de la popularité de Tom Cruise, sa présence dans un cinéma pour une séance du long-métrage pourrait encourager les gens à retourner dans les salles pour découvrir le film.

Voir un acteur qui n’a rien à voir avec Tenet en faire sa promotion peut paraître étrange, surtout lorsque l’on sait que le compte Twitter de Cruise n’est pas très actif et est normalement réservé à la promotion des longs-métrages dans lesquels il est directement impliqué. Mais au vu de l’amour de Cruise pour les films et le cinéma, elle n’est pas si étonnante. Peut-être que l’acteur a décidé de donner un coup de pouce au long-métrage pour qu’il parvienne à ramener rapidement dans les salles le plus grand nombre de spectateurs possible. Sachant très bien que la médiatisation de sa présence au cinéma allait faire parler, Cruise a peut-être décidé d’amplifier par ses propres moyens la promotion du film pour faire redémarrer les cinémas. Quelle que soit la raison de la vidéo postée par l’acteur, il faut espérer que Tenet réalise un gros score au box-office pour permettre aux cinémas de se relancer.