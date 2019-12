Tenet : une bande-annonce spectaculaire pour le prochain Christopher Nolan

Vous avez aimé ? Partagez :

Bien en amont d’une sortie programmée pour l’été 2020, « Tenet », l’énigmatique prochain film de Christopher Nolan se montre dans une première bande-annonce ! Des images qui promettent un spectacle visuellement impeccable et qui feront naître quelques théories.

Quelle dinguerie Christopher Nolan est-il en train de préparer ? S’il insiste pour que le mystère demeure entier, c’est qu’une bonne raison doit le motiver. Le britannique est autant un filmeur hors-pair que quelqu’un qui cherche à trouver des angles de narration différents de ceux que l’on consomme d’habitude. Que ce soit Inception, Le Prestige, Interstellar ou Memento, tous conjuguent spectacle et récit complexe basé sur des principes fulgurants. À l’inverse, lorsqu’il fait Dunkerque, il prend le problème par son extrême opposé en misant uniquement sur l’image et le son pour raconter une histoire drastiquement simple. La liberté dont il jouit est précieuse dans le cinéma mainstream, et on meurt d’envie de savoir ce que ce Tenet sera.

La bande-annonce enfin dévoilée

Un premier teaser avait été vu par quelques privilégiés. En amoureux du grand écran qu’il est, Nolan a souhaité que celui-ci soit diffusé au cinéma. Les américains qui avaient pris un billet pour Hobbs & Shaw ont pu voir en avance ces premières images. On imagine aisément à la fois leur surprise et leur circonspection devant cette mise en bouche pour le moins énigmatique. Pour les autres, il fallait attendre. Et même si des images ou des descriptions de ce teaser étaient trouvables pour peu qu’on sache où chercher, la Warner n’avait rien sorti d’officiel ! Il fallait alors se contenter du titre, à la typographie inhabituelle : TENƎꓕ.

De ce que l’on avait décrypté, la notion de temps aura une importance capitale dans un scénario de film d’espionnage. Ou ce qui s’y apparente. La bande-annonce de Tenet permet d’en voir plus, en laissant une grosse part de mystère sur de nombreux aspects. Pas de doute concernant le grand spectacle, il y en aura !

Christopher Nolan s’est entouré d’un casting de luxe, en convoquant John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine et Kenneth Branagh. Doit-on préciser que Tenet sera l’un des événements de l’année 2020 ? Il nous semble que non. Pour nous conforter dans notre attente folle, le metteur en scène britannique parle de son prochain bébé comme du « film le plus ambitieux qu’il ait jamais fait. »

La sortie de Tenet est fixée au 22 juillet 2020 en France.