Tenet : Warner annonce une sortie en France fin août avant les USA

Fin du suspense, a priori. La France est désormais fixée sur son sort pour la sortie de "Tenet" dans les salles. Malgré la paralysie du marché américaine, la Warner va procéder à une distribution différée et vient d'officialiser une date de sortie pour plusieurs pays.

Le blockbuster Tenet arrive !

Christopher Nolan aura eu ce qu'il voulait avec Tenet. Pour ce nouveau gros projet, il s'est entouré d'un casting XXL composé de John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine et Kenneth Branagh. Bien qu'il ne passe pas un seul jour sans qu'on entende parler du film, on ne sait pas de quoi il sera question. Les maigres informations qu'on veut bien nous communiquer durant la promotion parlent d'une intrigue d'espionnage avec un rapport au temps. Pour le reste, il faudra attendre la date de sortie pour le découvrir. La Warner a longtemps tâtonné, sans trop savoir comment gérer la sortie en le reportant deux fois de suite. La dernière date était fixée au 12 août, pour une sortie mondiale. Chose impossible, les Etats-Unis sont encore trop empêtrés dans la pandémie.

Après la dernière annulation de la sortie, le studio avait dit qu'il communiquerait prochainement sur une nouvelle échéance avec une très probable distribution en décalée en fonction des pays. C'est effectivement ce que la Warner vient de confirmer. La France aura la chance de voir Tenet à partir du 26 août prochain.

Des dizaines de pays concernés

Les exploitants français seront heureux d'apprendre que Tenet va stimuler la fin de l'été, alors que le redémarrage d'activité ne peut compenser les pertes du confinement. Entre une offre moins forte (les gros films américains ont déguerpi) et un public encore craintif, ce n'est pas la joie. Qu'un aussi gros film sorte va forcément enclencher une dynamique ! La France n'est pas le seul pays à accueillir Tenet dans les derniers jours d'août. 69 autres y auront droit, comme l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Russie, le Japon et l'Australie.

Mauvaise nouvelle pour les Etats-Unis, qui vont devoir éviter les spoilers sur les réseaux sociaux et une attente encore plus cruelle. La Warner a précisé qu'une sortie dans certaines villes américaines allait avoir lieu un peu plus tard, en septembre. Mais il n'y a pas d'autres d'informations. La Chine, elle, n'a tout simplement aucune date. Ces deux marchés sont pourtant essentiels pour le box-office. Néanmoins, on ne doute pas que le nouveau Christopher Nolan sera un gros carton.