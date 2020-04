Tenet : Warner Bros maintient la date de sortie du nouveau Nolan

Les reports se succèdent mais un irréductible continue de résister à la crise : "Tenet". Le nouveau film de Chrstopher Nolan garde pour le moment sa date de sortie telle quelle. La Warner serait confiante sur la réouverture des salles et ne craint pas que le public ne soit pas au rendez-vous.

Il n'existe qu'une petite poignée d'options pour réagir à la fermeture des salles et aux problèmes qui pourront se présenter sur le long terme. Soit repousser les sorties, soit passer par une arrivée directement en vidéo/digital. Pour un aussi gros mastodonte que Tenet, la nouvelle création du méticuleux Christopher Nolan, cette seconde option n'est même pas envisageable. Le britannique fait du cinéma pour le grand écran et la Warner pense pouvoir faire un joli carton au box-office. Porté par un casting sympathique et teasé au travers d'une promotion qui joue explicitement sur le mystère et notre incompréhension de ce qui va se jouer, Tenet est l'un des projets qu'on attend le plus en 2020.

Tenet, le futur carton de cet été ?

Prévu pour cet été depuis le début, on a forcément un peu peur que le film n'échappe pas à un report étant donné les événements actuels. Mais la Warner reste à priori sur ses positions et maintient la date de sortie fixée chez nous au 22 juillet. Il reste évidemment encore du temps pour décider d'un changement si au dernier moment les conditions ne sont pas réunies pour une belle carrière dans les salles. Le mois dernier, Disney a attendu vraiment longtemps avant de décaler Mulan, qui sortira d'ailleurs aussi le 22 juillet. La Warner espère qu'au milieu de l'été, la crise du coronavirus sera majoritairement passée et que les salles seront ouvertes pour accueillir les films. Le pari, ici, est clair : miser sur un gros titre pour attirer de nouveau massivement du monde dans les salles. Car la remise en marche des cinémas ne sera pas la seule chose à surveiller. Il faut aussi prendre en compte l'envie des gens de retourner dans ces lieux, en compagnie d'inconnus, dans un espace fermé.

Après l'expérience désagréable qu'on traverse en ce moment, une partie de la population peut en sortir avec des appréhensions. Ann Sarnoff, CEO de la Warner, explique justement qu'elle pense que des films comme Tenet ou Wonder Woman 1984 (décalé en août) sont exactement ce qu'il faut dans les salles pour faire revenir du monde. On aurait tendance à aller dans son sens mais le futur immédiat demeure si incertain qu'on garde une petite réserve. Dans tous les cas, on a hâte de retrouver le chemin des salles et que le cinéma soit de nouveau apte à vivre comme il se doit.