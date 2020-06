Tenet, Wonder Woman 2, Matrix 4... : Warner repousse ses films

La crise du COVID-19 n'est pas encore totalement terminée. Les salles vont rouvrir en France en ce mois de juin mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. La Warner vient de modifier son agenda et décale ses gros hits comme "Wonder Woman 1984", "Tenet", "The Matrix 4" ou encore "Godzilla vs Kong."

À l'approche de l'été, période à laquelle on attend toujours quelques gros titres dans les salles obscures, le calendrier demeure assez incertain. La Warner doit être le principal artisan de la saison estivale à venir avec Wonder Woman 1984 et Tenet. Le studio a cependant jugé qu'il était nécessaire de revoir son calendrier et vient de modifier les dates pour ces deux projets, ainsi que pour d'autres prévus dans plus longtemps.

Tenet reste attendu cet été, pas Wonder Woman 1984

C'est ainsi que le prochain Wonder Woman se retrouve catapulté au 2 octobre 2020 sur les écrans américains en lieu et place du 14 août. Pour le prochain Christopher Nolan, si modification il y a bien, elle est franchement minime. Alors qu'il était prévu elle 17 juillet chez nos amis américains, il sortira plutôt le 31 du même mois. Pour la France, les sorties étant mondiales dans le cas de gros titres comme ça, on peut attendre ces films le mercredi d'avant ou d'après (pour rappel, les sorties ont lieu le vendredi aux USA).

Matrix 4 reporté d'un an

Plus loin dans le temps, c'est Matrix 4 qui se prend un gros report. Sa précédente date fixée au 21 mai aux USA n'est plus valide. C'est le 1er avril 2022 qui sert de nouvelle terre d'accueil pour le tant attendu prolongement à la trilogie. Le créneau de mai va servir pour Godzilla vs. Kong, rencontre qui s'annonce explosive entre deux monstres mythiques. Son réalisateur, Adam Wingard, a expliqué sur son compte Instagram que l'arrivée de son film à la fin de l'année n'était plus possible :

Pour en finir, la Warner a aussi décidé de prendre ses dispositions pour d'autres sorties que l'on qualifiera de plus mineures par rapport à celles qu'on vient de citer. Le Sacrées Sorcières de Robert Zemeckis ne sortira pas en octobre prochain et doit attendre qu'une nouvelle date soit décidée prochainement. Il devrait sortir en 2021. Pour Tom & Jerry, il ne profitera pas des vacances d'hiver, en passant de décembre 2020 au 5 mars 2021. Enfin, c'est l'actioner Greenland avec un Gerard Butler qui fait face à la fin du monde qui prend un léger retard. Attendu pour le 31 juillet prochain aux USA, il ne sera visible que le 14 août d'après.

Dans le cas de tous les films qu'on vient de citer, on attend que la Warner se manifeste officiellement pour les sorties sur le territoire français.