Ténor : Michèle Laroque accompagne un chanteur de The Voice dans la bande-annonce

Dans "Ténor", Michèle Laroque enseigne le chant lyrique à un jeune banlieusard du nom d'Antoine. Les codes se cassent dans cette bande-annonce dévoilée par StudioCanal, où le rap rencontre l'opéra.

Ténor, là où tout s'oppose

Déjà à l'affiche de son propre film Alors on danse en compagnie de Thierry Lhermitte, Isabelle Nanty et Patrick Timsit, l'actrice française Michèle Laroque sera rapidement de nouveau sur les écrans de cinéma en 2022. Cette fois-ci, elle joue le rôle d'une professeur de chant dans le long-métrage de Claude Zidi Jr. intitulé Ténor.

Ténor ©StudioCanal

Voici son synopsis : Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu'il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d'une course à l'Opéra Garnier, sa route croise celle de Madame Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d'expression et se laisse convaincre de suivre l'enseignement de Madame Loyseau. Antoine n'a d'autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l'opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.

Une comédie qui semble jouer avec les différences de classe sociale de ses personnages, avec un duo Michèle Laroque - MB14 différents sur tous les points et qui se rapprochent dans une relation maître-élève.

De The Voice au cinéma

Si on ne compte plus les rôles de Michèle Laroque, ce n'est pas le cas pour l'acteur principal de Ténor. Il s'agit de la première apparition au cinéma de celui qu'on nomme MB14. Toutefois, l'artiste masculin est connu du public pour ses interprétations dans la saison 5 de The Voice, où il a fait se retourner 3 des jurés lors de son audition à l'aveugle, avec une reprise de Gangsta's Paradise de Coolio. Une émission qui lui a donc ouvert des portes.

Donnant la réplique à une actrice française de renom, MB14 a sur les épaules une lourde responsabilité. Pour le découvrir dans la peau du jeune Antoine, il faudra attendre le 4 mai 2022, jour de la sortie de Ténor dans les salles obscures françaises.