Ce chef-d'oeuvre SF est parmi les films les plus aimés sur Netflix

En 1991, James Cameron et Arnold Schwarzenegger refont équipe pour donner une suite à "Terminator", sorti en 1984. Cette suite devient rapidement un des plus grands films de SF de l'histoire du cinéma, et fait aujourd'hui logiquement partie des films disponibles les plus appréciés sur Netflix.

James Cameron is back

Au début des années 90, James Cameron est déjà un réalisateur qui compte à Hollywood. Ses trois derniers films ont été très remarqués : Terminator (1984), Aliens, le retour (1986) et Abyss (1989). Trois films avec lesquels il prouve son grand talent de conteur, de metteur en scène et d'auteur de science-fiction. Si pour Aliens, le retour l'idée poursuivie est celle de Dan O'Bannon, scénariste du premier film réalisé par Ridley Scott, Terminator et Abyss sont des pures créations de James Cameron.

Terminator ©20th Century Fox

Le premier Terminator est un grand succès et une suite est vite réclamée, notamment par Arnold Schwarzenegger. Mais James Cameron traîne des pieds. Il estime en effet avoir tout dit dans le film de 1984. Finalement, après le rachat des droits par Mario Kassar, poussé par Schwarzenegger, James Cameron accepte d'écrire et réaliser Terminator 2 : Le jugement dernier, qui aurait été produit avec ou sans lui, Mario Kassar voulant rapidement rentabiliser un achat de droits coûteux.

Un pilier de la science-fiction moderne

Retour donc en 1991 de James Cameron derrière la caméra, et devant pour Arnold Schwarzenegger dans le rôle du T-800 et Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor, mère de John Connor, chef de la future résistance contre Skynet. Cette fois-ci, le Terminator n'est pas envoyé du futur par Skynet, mais par la résistance elle-même pour protéger le jeune John (Edward Furlong), tandis que Skynet envoie un T-1000 (Robert Patrick), fait en métal liquide, pour l'éliminer. L'affrontement des deux robots-tueurs dans Terminator 2 se révèle épique, et la conclusion du film déchirante.

Célébré par la critique, triomphant au box-office mondial, croulant sous les nominations et les récompenses, dont 4 Oscars en 1992 (Meilleur son, Meilleurs effets sonores, Meilleurs effets visuels et Meilleurs maquillages), Terminator 2 se distingue par des séquences d'action époustouflantes et des effets spéciaux alors inédits, mais aussi par une écriture fine des personnages et la profondeur de la relation entre le Terminator et John.

Terminator 2 ©Columbia Pictures

Le pic pour Arnold Schwarzenegger, l'ascension pour James Cameron

Méchant du premier film, Arnold Schwarzenegger en est ici le héros. Déjà superstar d'Hollywood, sa renommée explose alors avec Terminator 2. À 44 ans, ce personnage devient son "personnage-signature", s'inscrivant profondément dans la culture populaire. L'acteur ne connaîtra plus par la suite un tel succès.

Pour James Cameron, ce succès le conforte dans ses thématiques favorites, dans son savoir-faire technique et sa capacité à innover. Les deux hommes se retrouvent une dernière fois en 1994 pour True Lies, remake américain de La Totale ! de Claude Zidi. Ce succès commercial clôt ainsi leur fructueuse collaboration. Et en 1997 James Cameron réalise un nouveau monument et film-pivot pour l'industrie, comme le fut six ans plus tôt Terminator 2 : Titanic.

Ajouté au catalogue Netflix en juillet 2023, Terminator 2 est à revoir sur Netflix, sans aucune modération !