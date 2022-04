Terminator : Arnold Schwarzenegger n'aimait pas cette réplique culte du film

La carrière d'Arnold Schwarzenegger a explosé avec "Terminator" de James Cameron. Une réplique a retenu l'attention du public. Pourtant, l'acteur n'aimait pas la manière dont il devait la dire.

Terminator, le rôle qui a tout changé

Il y a eu John McLane pour Bruce Willis. Rambo et Rocky pour Sylvester Stallone. Et pour Arnold Schwarzenegger, le rôle qui lui est le plus associé est évidemment celui du Terminator dans la franchise créée par James Cameron. C'est avec le premier film de 1984 que l'acteur est véritablement devenu une star. Il est ensuite revenu pour Terminator 2 (1991) et trois des quatre films suivants.

Si son incarnation est mémorable dès le premier film, une grande partie du public se souviendra probablement encore plus de sa prestation dans le second film. En effet, il devient dans Terminator 2, non plus l'antagoniste, mais cette fois l'allié de Sarah Connor, envoyé du futur pour empêcher John Connor d'être assassiné par un autre cyborg tueur. L'occasion pour Arnold Schwarzenegger de s'exprimer davantage avec des répliques cultes comme "Hasta la vista, baby". Cependant, déjà dans le premier Terminator, l'acteur a eu l'occasion de marquer les esprits avec la phrase "I'll be back" (Je reviendrai), reprise ensuite dans plusieurs films de Schwarzenegger en guise de signature.

Arnold Schwarzenegger pas convaincu par "I'll be back"

Si cette réplique a pu sembler anodine pour Schwarzenegger au moment du tournage, elle aura vraiment marqué la carrière de l'acteur. Pourtant, ce dernier était loin d'être convaincu par la manière dont il devait dire cette ligne de dialogue. Comme il le racontait à GQ, l'interprète du Terminator trouvait son intonation étrange pour un robot. Pour lui, une machine devrait plutôt dire "I WILL be back" et non pas "I'll be back" avec la contraction du "will". Ce qui donna lieu à un petit débat avec James Cameron.

Quand j'ai lu la réplique "I'll be back", j'ai dit à James Cameron que cela me semblait bizarre dit comme ça. Je voulais dire : "I will be back" et il a dit : "non, I'll be back est meilleur".

Terminator ©20th Century Fox

Le cinéaste a renchéri alors en faisant comprendre à l'acteur qu'il n'avait pas besoin de questionner son choix.

Il m'a dit : "je ne corrige pas ton jeu, alors ne corrige pas mon écriture".

Le cinéaste a logiquement eu le dernier mot. Schwarzenegger raconte alors qu'il pensait que cette phrase était assez maladroite et n'imaginait pas un seul instant l'impacte qu'elle aurait sur le public. Mais à la sortie du film, des fans ont commencé à l'approcher en lui demandant à chaque fois de dire la réplique de la même manière que dans le film. Un moment culte était né !