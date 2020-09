Terminator Genisys : découvrez comment le corps de Schwarzenegger a été remplacé

En 2015, la Paramount tente de relancer la franchise « Terminator » avec un cinquième film : « Terminator Genisys ». Pour l’occasion, Arnold Schwarzenegger revient dans la peau du T-800. Mais saviez-vous qu’il ne s’agit pas de son corps à l’écran ?

Terminator Genisys : le vilain petit canard de la saga

Alan Taylor est choisi pour mettre en scène Terminator Genisys, le cinquième opus de la saga. Le tout premier film remonte à 1985. Il s’agissait alors des premiers pas de James Cameron en tant que réalisateur après sa première expérience sur Piranha 2 – Les Tueurs Volants. Le film s’est avéré être un énorme succès critique, et est devenu une référence incontestable du septième art. Au box-office, Terminator a explosé les scores avec plus de 78 millions de dollars de recettes pour un budget de 6,4 millions. À partir de là, Terminator est devenu une icône de la pop culture.

Cinq autres films ont par la suite été produits, dont le dernier remonte à l’année dernière. En tout, les 6 films ont rapporté plus de 2,1 milliards de dollars au box-office international. Sacrée performance ! Mais nous nous concentrons ici sur Terminator Genisys, le vilain petit canard de la franchise. Considéré comme l’opus le moins réussi, Terminator Genisys est sorti en 2015 et a affronté des critiques destructrices. Même si le film a rapporté plus de 440 millions de dollars au box-office, il demeure le moins apprécié par les fans. Et ce, même si Arnold Schwarzenegger y revient dans la peau du T-800 après 12 ans d’absence.

Le corps de Schwarzenegger doublé par un culturiste

Mais en douze ans, Arnold Schwarzenegger a pris de l’âge. Il devenait alors difficile de cacher ses rides, et ses changements corporels. Pas question d’utiliser des images de synthèse pour le rajeunir. La production a préféré employer une justification scénaristique pour rendre crédible le retour d’Arnold Schwarzenegger dans la peau du T-800. Son vieillissement a ainsi été intégré au scénario. Le tissu de peau recouvrant le corps robotique du personnage vieillit comme n’importe quel être humain. C’est pour cette raison que le T-800 a cette allure. Une idée réutilisée par Tim Miller dans Terminator : Dark Fate.

Cependant, il fallait que le corps de Terminator soit encore crédible. Et que sa stature soit conforme à la représentation d’Arnold Schwarzenegger dans les années 1980. Parce que si le T-800 vieillit, il n’est pas censé changer de corpulence. Et à 68 ans, l’acteur n’a plus la même condition physique que dans les premiers opus. La production a donc fait appel à Brett Azar, un jeune culturiste de 28 ans.

Ainsi, le corps d’Arnold Schwarzenegger à l’écran est en réalité celui de Brett Azar. Ce dernier a été déniché lors d’une série d’auditions pour trouver une personne qui aurait un corps similaire à celui de Schwarzy dans le premier film. Les scènes avec le corps du T-800 ont donc été jouées par Brett Azar. Son visage a ensuite été remplacé par celui de Schwarzenegger en post-production. Par ailleurs, Arnold Schwarzenegger a toujours été un grand fan du jeune sportif. Pour le remercier, l’ancien gouverneur de Californie lui a offert des cigares et plusieurs magazines après son premier jour de tournage. Sympa le Schwarzy !