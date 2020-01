Terminator : Linda Hamilton dit pourquoi elle espère ne jamais rejouer Sarah Connor

Vous avez aimé ? Partagez :

Après l’échec du dernier film de la saga, Dark Fate, Linda Hamilton, l’interprète du personnage culte apparu dans le premier Terminator a indiqué avoir tourné la page et ne pas souhaiter reprendre le rôle de Sarah Connor dans une éventuelle suite.

Alors que deux nouveaux films étaient initialement prévus, Linda Hamilton a confié au Hollywood Reporter ne pas être optimiste quant à l’avenir de la franchise Terminator après l’échec au box-office du dernier opus. Malgré un score de 70% auprès des critiques et de 82% auprès du public sur Rotten Tomatoes, le long-métrage réalisé par Tim Miller (Deadpool) n’avait récolté que la modeste somme de 261 millions de dollars dans le monde à sa sortie en octobre dernier, pour un budget de production estimé à 185 millions de dollars.

Interrogé sur son opinion quant à l’échec du film, Hamilton a expliqué que selon elle, les films ne devraient pas coûter autant à produire, car le succès d’un film au box-office n’est jamais garanti. En cause selon l’actrice, l’impossibilité de prévoir comment un long-métrage sera reçu avant sa sortie: « Aujourd’hui, le public est vraiment imprévisible ». Malgré cela, l’actrice ne se dit pas tellement déçue, puisqu’elle explique ne pas désirer revenir dans une éventuelle suite.

Hamilton serait « heureuse » de ne pas retourner à son rôle culte

L’interprète de Sarah Connor, personnage ancré dans la culture populaire depuis le premier film sorti en 1984, a expliqué dans une longue interview avec le média américain qu’elle souhaitait de toutes manières ne jamais revenir dans la peau de l’ancienne serveuse de restaurant :

Je serai vraiment heureuse d’en avoir fini avec elle.

On comprend donc ici qu’après avoir incarné le rôle qui a défini sa carrière dans trois films (sans compter sa seule voix dans le quatrième Terminator), sur une période de 35 ans, Hamilton n’a tout simplement plus envie de jouer Sarah Connor.

Malgré cela, l’actrice a également lâché une dernière phrase qui peut semer le doute sur son avenir dans la franchise. Elle a en effet précisé que si un nouveau projet qui lui « parlait vraiment » se présentait à elle, elle envisagerait de revenir une fois de plus. On peut donc supposer que si le studio lui proposait une bonne idée et une somme considérable pour un retour, elle pourrait céder et redonner vie au personnage culte.