Une première en 20 ans, un film d’horreur va être interdit aux -18 ans en France

Près de 20 ans après "Saw 3" (2006), un film d'horreur va sortir dans les salles françaises avec une interdiction aux moins de 18 ans. Une décision qu'ont déploré les distributeurs.

Terrifier 3 interdit aux moins de 18 ans

Après avoir fait parler de lui depuis les États-Unis, Terrifier 2 a eu droit à une sortie sur les écrans français en janvier 2023. Un bon pari de la part d'ESC Films qui a ainsi permis au public français d'entrer dans l'univers délirant de Damien Leone. Dans cette saga, un tueur en série démoniaque du nom d'Art le Clown massacre des innocents à tour de bras. La débauche de gore et l'humour qui se dégage de cet antagoniste si expressif bien que muet (sorte de Buster Keaton version trash) ont fait le succès (à petite échelle) de Terrifier. En témoigne la volonté du distributeur de poursuivre l'aventure en salles avec Terrifier 3.

Terrifier 3 ©ESC Editions

Malheureusement, si le précédent opus a pu bénéficier d'une restriction aux moins de 16 ans, ce nouveau film sera lui interdit aux moins de 18 ans. Une décision qu'a prise la Commission de Classification, au grand désarroi des distributeurs ESC Éditions, Shadowz Films et Factoris Films. En effet, cette certification réduit les chances d'attirer un public, déjà restreint pour ce genre de production horrifique de niche. Dans un communiqué de presse, les distributeurs ont déclaré :

Après un premier examen du film par le Comité de Classification, l’avis rendu ne préconisait qu’une interdiction du film aux mineurs de moins de 16 ans, sans avertissement. Nous ne pouvons donc que déplorer ce choix final inattendu, qui va gravement nuire à la sortie du film, pourtant attendue par des dizaines de milliers de spectateurs français et prévue dès le 9 octobre prochain (et bien entendu maintenue).

Une première depuis Saw 3

La décision de la Commission de Classification est pour le moins surprenante étant donné le ton adopté par Terrifier 3. Comme dans les précédents films, on retrouve des scènes sanglantes et violentes, mais leur aspect surréaliste et grand-guignole rend le tout plus amusant que choquant. Difficile de voir en Terrifier 3 une œuvre plus dérangeante que son prédécesseur. Et, d'après nous, un film comme The Sadness (2022), déjà distribué par ESC Films et interdit aux moins de 16 ans, semblait bien plus dérangeant et violent (à l'image ou hors cadre).

Enfin, rappelons qu'une telle limite d'âge n'avait plus été donnée à un film d'horreur depuis près de 20 ans. Il faut remonter au moins à Saw 3 en 2006.

Malgré cette interdiction, la sortie de Terrifier 3 reste maintenue au 9 octobre prochain. En espérant que le public sera tout de même au rendez-vous, au moins au même nombre que pour Terrifier 2 qui avait cumulé plus de 70 000 entrées.