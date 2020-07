Tetris : Taron Egerton pourrait rejoindre le film sur le célèbre jeu

L'acteur Taron Egerton est en négociations pour rejoindre le casting du film centré sur le jeu Tetris. Il devrait y incarner le programmeur Henk Rogers dans une histoire qui racontera la tumultueuse bagarre pour savoir à qui appartient réellement le jeu.

Tetris : le jeu de toutes les générations

Tetris est un jeu de puzzle inventé par Alekseï Pajitnov en 1984 sur Elektronika 60. Lors de la création du jeu, il est aidé par Dimitri Pavlovski et Vadim Guerassimov. Encore aujourd'hui, Tetris fait le bonheur des consoles de jeux vidéo portables et demeure l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. Mais il a donné lieu à une véritable guerre pour l'appropriation des droits à la fin des années 1980. Un film va prochainement dépeindre cette époque qui a vu Henk Rogers, développeur de jeux vidéo, récupérer les droits de Tetris à la fin des années 1980. Ce dernier est célèbre pour avoir créé le premier RPG japonais : The Black Onyx. En 1996 il crée The Tetris Company avec Alekseï Pajitnov, avec qui il partage les droits.

Une adaptation cinématographique

Hollywood oblige, un film sur l'aventure Tetris serait en développement. Jon S. Baird, récemment vu derrière Stan & Ollie, s'occupera de mettre en scène le projet. Le tournage de Tetris devrait débuter en septembre si la pandémie de Covid-19 ne repart pas de plus belle. Côté casting, il se murmure que Taron Egerton, la star de Kingsman, est bien placé pour incarner Henk Rogers. Sans confirmation, d'autres acteurs prestigieux seraient en lice pour jouer le célèbre programmeur.

D'après le Daily Mail, Tetris se concentrera probablement sur les différends entre une agence de programmation informatique soviétique et les entreprises dirigées par Robert Maxwell. Après de longues procédures, Henk Rogers est parvenu à récupérer les droits de Tetris qu'il a partagés avec le créateur Alekseï Pajitnov. Encore selon Daily Mail, le film devrait utiliser une approche similaire à celle de The Social Network dans sa manière de révéler les origines d'une grande marque, et ses désaccords internes. Le projet n'a pas encore de date de sortie.