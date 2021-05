TF1 va fusionner avec M6 !

C'est un énorme bouleversement dans le monde de la télévision française. Le groupe TF1 s'apprête à fusionner avec le groupe M6. La filiale de Bouygues va en effet s'emparer de 30% du groupe M6.

M6 rejoint le groupe TF1

C'est un séisme dans le monde de la télévision française. Deux des plus grosses chaînes de télévision vont prochainement fusionner. En effet, Le Figaro a annoncé que TF1 rachètait M6. Le groupe M6 a confirmé l'information en ce début de semaine. L'entreprise Bouygues va débourser la modique somme de 641 millions d'euros pour fusionner avec 30% des titres du groupe M6 mis en vente par l'allemand Berteslmann. Cependant, ce dernier conservera 16% du capital de M6 pour faciliter les négociations auprès de l'Autorité de la concurrence.

TF1 ©Bouygues

Nicolas de Tavernost, président de M6, deviendra le nouveau PDG de cette fusion, remplaçant ainsi Gilles Pelisson, qui ne sera plus aux manettes du groupe TF1. Ce dernier passera à la direction générale du groupe Bouygues pour s'occuper des activités médias et développement. Berteslmann qui détient jusqu'ici 48,3% du capital de M6, via sa filiale RTLGroup, a mis en vente ses parts en début d'année. Visiblement, la proposition de TF1 a écrasé la concurrence.

Comment ça va se dérouler ?

Rien ne devrait être effectif avant 18 mois. Une durée importante, le temps de négocier ce rapprochement avec l'Autorité de la concurrence et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En effet, lorsque les deux chaînes auront fusionné, elles détiendront 70% du marché publicitaire de la télé française. Ce qui créerait une domination très nette par rapport aux autres entités de la télévision française. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, le groupe TF1 a réalisé 1,41 milliard d'euros de recettes publicitaires quand M6 en réalisait 830 millions. Ce processus sera ainsi soumis à de fortes contraintes. En effet, le CSA autorise sept chaînes par groupe audiovisuel sur les ondes hertziennes. Le groupe M6 en détient cinq : M6, W9, 6ter, Gulli et Paris Première. TF1 possède également cinq canaux : TF1, TMC, LCI, TFX et TF1 Séries Films. Cette fusion impliquera ainsi la cession de trois chaînes. Enfin, d'un point de vue boursier, la loi empêche un actionnaire de posséder plus de 49% d'un groupe de télévision. 18 mois ne seront pas de trop pour y voir un peu plus clair.

Avec cette fusion, Thomas Rabe, le PDG de Bertelsmann, veut construire un empire capable de résister aux raz-de-marée des plateformes de streaming. Netflix et Disney+ possèdent actuellement respectivement 200 millions et 100 millions d'abonnés. De quoi faire peur aux chaînes de télévision, qui auront fort à faire pour contrer la concurrence dans les prochaines années. Pour le moment, le ministère de la Culture ne s'est pas encore exprimé sur la question, ce qui laisse entendre que l’Élysée ne s'oppose pas à cette transaction monumentale.