The 355 : Jessica Chastain et ses copines se montrent dans le premier trailer

Cinq stars s'allient dans "The 355", un film d'espionnage au féminin réalisé par Simon Kinberg. Jessica Chastain et ses quatre nouvelles copines s'allient dans la première bande-annonce que l'on vient de découvrir.

5 femmes pour une seule menace

Allier ses forces est souvent la meilleure solution pour venir à bout d'une menace. Demandez aux Avengers ou aux Expendables si ce n'est pas vrai. Dans le courant féministe de ces dernières années - celui qui permet à Ocean's 8 ou Queens d'exister -, des groupes uniquement composés de femmes ont aussi le droit de naître. Celui du film The 355 en est un, avec des grandes stars qui ont accepté de participer. Jessica Chastain, dans le rôle principal, incarne Mason "Mace" Brow, agent de la CIA qui va devoir collaborer avec l'allemande et rivale Marie (Diane Kruger, un rôle qui était d'abord prévu pour Marion Cotillard), la britannique Khadijah du MI6 (Lupita Nyong'o) et la colombienne Graciela (Penélope Cruz). Elles devront s'unir malgré des divergences pour empêcher un mercenaire d'utiliser une arme top-secrète qui pourrait être une menace pour le monde. Une cinquième femme, mystérieuse, la chinoise Lin Mi Sheng (Fan Bingbing), va surveiller leurs agissements dans l'ombre. Est-elle une alliée ou devront-elles s'en méfier ? Du côté des garçons, Sebastian Stan et Edgar Ramirez sont également au casting.

Un trailer efficace pour The 355

Universal vient de dévoiler la première bande-annonce du film réalisé par Simon Kinberg. On va essayer de ne pas trop se souvenir qu'il est responsable du pas très bon X-Men : Dark Phoenix. The 355 a l'air d'être un solide film d'espionnage, qui peut largement compter sur une solide distribution. Il ne se démarque pas sur la forme en étant un produit calibré pour toucher un large public. La promotion va dans ce sens en reprenant le Run this town de Jay-Z et Rihanna, titre musical parfaitement identifié. The 355 ne rivalisera peut-être pas avec les cadors du genre mais il a quelques atouts pour ne pas qu'on le néglige. Il a l'avantage d'arriver dans une période où les gros films déguerpissent à cause de la pandémie pour se trouver des points de chute dans longtemps. Il peut donner au public sa dose d'action. On l'attend dans les salles françaises le 13 janvier 2021, deux semaines après l'arrivée d'une autre femme très puissante : Wonder Woman.