The 355 : le thriller féminin porté par Jessica Chastain dévoile sa nouvelle bande-annonce

Attendu pour janvier 2022, « The 355 », le thriller féminin de Simon Kinberg, dévoile une nouvelle bande-annonce explosive. L'occasion d'entrevoir cette réunion impressionnante emmenée par Jessica Chastain.

The 355 : la réunion de 5 stars féminines

Le scénariste Simon Kinberg, qui se remet doucement de son échec en tant que réalisateur sur X-Men : Dark Phoenix, décide de tenter une deuxième fois l'expérience avec The 355. Son deuxième long-métrage derrière la caméra sera donc un thriller musclé, emmené par un casting féminin impressionnant. The 355 réunit en effet un casting composé de stars internationales qui représentent chacune une nation. Jessica Chastain (les États-Unis) réunit son équipe constituée de Pénélope Cruz (Colombie), Diane Kruger (Allemagne), Lupita Nyong'o (Grande-Bretagne) et Fan Bingbing (Chine). Le reste de la distribution se complète notamment de Sebastian Stan et d'Edgar Ramirez.

The 355 ©Universal Pictures

L'intrigue raconte comment Mace Brown (Jessica Chastain), agent de la CIA, décide ainsi de recruter les meilleures espionnes de la planète afin de traquer un puissant mercenaire. Ces cinq femmes, toutes membres d'une agence de renseignement international, vont donc collaborer pour sauver le monde d'une organisation aux ambitions destructrices.

Nouvelle bande-annonce

Le film surfe donc sur le virage féministe pris par Hollywood ces dernières années. Après Ghostbusters, Ocean's 8 ou encore Queens, c'est au tour de The 355 de tenter sa chance. En espérant que Simon Kinberg réussira à davantage convaincre que les œuvres précédemment citées.

The 355 ©Universal Pictures

Universal vient de dévoiler la nouvelle bande-annonce de The 355. Ces nouvelles images promettent un film d'action solide, porté par une intrigue d'espionnage assez classique, qui emprunte son fonctionnement à des films comme Jason Bourne. Le long-métrage semble évidemment être une proposition calibrée, comme un produit de consommation classique visant à séduire le plus grand nombre. Les scènes d'action offrent cependant une lecture agréable des chorégraphies, et on est en droit d'attendre quelques séquences d'action impressionnantes. Le film va évidemment reposer sa promotion sur sa distribution 5 étoiles et pratiquement entièrement féminine. Il faut dire qu'une réunion avec Jessica Chastain, Pénélope Cruz et Diane Kruger, a de quoi attirer l'attention. Le film de Simon Kinberg est attendu le 19 janvier prochain dans les salles obscures.