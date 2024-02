Top 10 Netflix : ce film catastrophe basé sur une histoire vraie cartonne

Un film catastrophe suédois librement inspiré d'une histoire vraie s'est hissé à la première place du Top 10 Netflix cette semaine. Il s'agit de "The Abyss", qui se déroule dans la ville de Kiruna, en Laponie suédoise.

The Abyss sur Netflix : c'est quoi ce film catastrophe ?

Il n'est pas rare que des films jamais sortis au cinéma, ou qui n'ont pas eu droit à une grosse campagne de promotion, parviennent tout de même à s'imposer en tête des contenus les plus visionnés sur Netflix. Cette semaine, c'est une nouvelle fois le cas avec un film catastrophe suédois, inédit en salles, qui s'est directement hissé à la première place des films les plus regardés de la plateforme en France. Il s'agit de The Abyss (Avgrunden en VO), mis en scène par Richard Holm.

L'histoire se concentre sur Frigga (incarnée par Tuva Novotny), qui tente de concilier son travail risqué en tant que responsable de la sécurité dans la mine de Kiruna avec sa vie de famille. La situation devient critique lorsque sa ville commence à s'effondrer dans la mine, la forçant à lutter pour sa vie et celle de ses proches.

The Abyss concentre tous les ingrédients du film catastrophe, à commencer par une introduction qui donne tout de suite le ton, en mettant en scène un impressionnant effondrement de terrain, qui prend au piège des jeunes venus faire la fête sur un terrain vague.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Inspiré d'une histoire vraie

Le film The Abyss est librement inspiré de l'histoire vraie de la ville de Kiruna, située en Laponie suédoise. Kiruna est connue pour abriter la plus grande mine de fer à ciel ouvert du monde, exploitée par la compagnie minière LKAB. Au fil des années, l'exploitation intensive de la mine a entraîné des glissements de terrain et des fissures souterraines, menaçant la stabilité de la ville et la sécurité de ses habitants.

Face à ces dangers, un projet ambitieux de déplacement de la ville a été lancé. Ce projet vise à déplacer des bâtiments historiques et des parties de la ville à un nouvel emplacement, à environ 3 kilomètres à l'est de l'ancien site, pour éviter les effets destructeurs de l'exploitation minière. Cette démarche, considérée comme une des plus grandes opérations de déménagement urbain de l'histoire, représente un défi logistique et émotionnel pour les résidents de Kiruna. Elle devrait prendre entre 20 et 30 ans et coûter 3 milliards d'euros.

Pour les connaisseurs, Kiruna avait déjà servi de décor pour la série policière Jour polaire avec Leïla Bekhti diffusée en 2016.