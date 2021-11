The Amazing Spider-Man : Andrew Garfield revient sur cette expérience négative pour lui

En 2012 et en 2014, Andrew Garfield était le visage de Peter Parker au cinéma. Devant la caméra de Marc Webb, il incarnait le tisseur durant deux films : « The Amazing Spider-Man » et « The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un Héros ». Une expérience extrêmement décevante pour lui...

The Amazing Spider-Man : une saga agréable

En 2007, Sam Raimi sort Spider-Man 3. Tandis que le cinéaste devait revenir pour un quatrième film mettant en scène John Malkovich dans la peau du Vautour, Sony a préféré annuler le projet pour se concentrer sur un reboot. En 2012, le studio charge Marc Webb de mettre en scène The Amazing Spider-Man. Pour l'occasion, Andrew Garfield succède à Tobey Maguire dans la peau du justicier. Pour un budget de 230 millions de dollars, le film en rapporte plus de 757 millions au box-office. Un score largement suffisant qui pousse Sony à produire une suite en 2014.

Peter Parker (Andrew Garfield) - The Amazing Spider-Man ©Sony Pictures

Marc Webb et Andrew Garfield sont de retour pour The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un Héros. Là encore, le film est un succès au box-office avec plus de 708 millions de dollars de recettes. Pourtant, comme avec la saga de Sam Raimi, Sony décide de mettre un terme à la saga de Marc Webb. Alors qu'un troisième épisode, censé mettre en scène les Sinister Six, était bien prévu...

Andrew Garfield regrette sa participation

C'est un secret pour personne : Andrew Garfield ne garde pas un très bon souvenir de sa période Spider-Man. Régulièrement, il revient sur les conditions de tournage du film, qui l'ont globalement dégoûté des blockbusters de manière générale. Lors d'une récente interview avec The Guardian, pour faire la promotion de la production Netflix Tick, Tick...Boom !, Andrew Garfield est revenu une nouvelle fois sur les deux The Amazing Spider-Man. Sans surprise, il a une nouvelle fois pointé du doigt le fonctionnement de Sony. Et plus largement des blockbusters, expliquant ainsi comment s'articule ce genre de projet :

Comment est-ce que j'ai pu imaginer que ça serait une expérience authentique ? Il y a des millions de dollars en jeu et c'est ce qui guide le navire. Ce fut un gros réveil et ça m'a fait mal.

Peter Parker (Andrew Garfield) - The Amazing Spider-Man ©Sony Pictures

Le comédien appui son propos avec une considération écologique inattendue. Presque en pleine crise existentielle, Andrew Garfield semble en introspection sur son métier, et surtout sur sa participation aux deux blockbusters Marvel :

La Comic-Con de San Diego est plein d'hommes et de femmes qui ont grandi, mais qui sont toujours en contact avec la pureté du personnage, et ce qu'il signifie pour eux. Mais quand vous ajoutez les forces du marché, les groupes de test, soudain l'accent est beaucoup moins sur l'âme du projet en lui-même et plus sur comment être sur de faire autant d'argent que possible. Et j'ai trouvé ça triste à en briser le cœur. L'argent est la chose qui nous a tous corrompus et qui nous mène vers le terrible désastre écologique sous lequel nous mourrons tous.

Un échange qui intervient dans un contexte particulier, puisque Spider-Man : No Way Home est attendu le mois prochain dans les salles obscures. Beaucoup de fans espèrent encore qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire vont reprendre leurs rôles de Peter Parker. Et même si Marvel Studios dément régulièrement leurs participations, il en faut plus pour décourager les spectateurs, qui attendent le film au tournant. Mais ces récents propos d'Andrew Garfield confortent les mises en garde de Marvel : non les deux autres Spider-Man ne seront pas dans le film ! Après, la firme peut toujours ramener le personnage de The Amazing Spider-Man sans avoir besoin d'Andrew Garfield. Après tout, le studio peut se contenter d'engager quelqu'un d'autre sous le costume, sans jamais dévoiler son visage. Réponse, le 15 décembre prochain !