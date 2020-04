The Amazing Spider-Man : le Lézard aurait pu ressembler à ça

Un artiste ayant travaillé sur « The Amazing Spider-Man » a révélé un concept art du Lézard. Un aperçu différent de ce méchant culte des comics qui servait d'antagoniste dans le film de Mark Webb.

Sorti en 2012, The Amazing Spider-Man était l'introduction à une nouvelle franchise issue de l'univers Spider-Man. Réalisé par Mark Webb, le long-métrage a reçu des critiques mitigées mais a rapporté plus de 757 millions de dollars au box-office. Un score largement honorable qui a entraîné la production d'une suite deux ans plus tard. Malheureusement, les plans de Sony se sont arrêtés avec Le Destin d'un Héros, puisque Spider-Man a ensuite rejoint le Marvel Cinematic Universe (MCU) sous les traits de Tom Holland. Aujourd'hui, l'un des artistes-concepteurs de The Amazing Spider-Man partage sa première version du Lézard.

Un Lézard beaucoup plus inquiétant

C'était un véritable bonheur de voir le Lézard dans un film Spider-Man. Créé en 1963 par Stan Lee et Steve Ditko, c'est un ennemi récurrent du tisseur, très apprécié des lecteurs. Le professeur Curtis Connors travaille sur un produit capable de régénérer les tissus et ainsi lui permettre de retrouver son bras. Ce brillant scientifique infirme était déjà présent dans la trilogie de Sam Raimi sous les traits de Dylan Baker, sans pour autant se transformer en Lézard. Mark Webb décide alors de passer le cap et d'introduire ce puissant antagoniste au cinéma.

Joué par Rhys Ifans dans The Amazing Spider-Man, le Lézard s'est avéré être un méchant relativement convaincant. Un ennemi puissant et intelligent à la hauteur de Spidey en tout point. Aujourd'hui, l'artiste Jerad S Marantz, offre un concept-art du personnage. Il s'est rendu sur son compte Instagram pour partager son travail de l'époque sur le reptile. Une version différente de celle proposée par le film, plus reptilienne et plus inquiétante, mais moins imposante.

Malheureusement, le Lézard n'aura finalement fait qu'une seule apparition. Si cet antagoniste est très apprécié c'est parce qu'il est ambigu, et finalement pas foncièrement méchant. Curt Connors est un ami de Peter Parker, et un homme intelligent. Mais sa transformation en Lézard le rend violent et imprévisible. Difficile de savoir s'il reviendra dans un futur film Spider-Man, mais ce serait une joie certaine de revoir le puissant Lézard à l'écran.