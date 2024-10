"Décevant" : un acteur du film sur Donald Trump critique Hollywood

À quelques jours de sa sortie aux États-Unis et à quelques semaines de l'élection présidentielle américaine, le film "The Apprentice" fait parler de lui. Et un des acteurs principaux de ce biopic de Donald Trump a pointé du doigt l'attitude très frileuse d'Hollywood à l'égard du film.

Jeremy Strong déçu par Hollywood

Jeremy Strong, devenu un acteur très demandé à Hollywood après sa performance dans la série Succession, n'entend pas pour autant rentrer dans le rang. Très investi dans ses rôles, au point d'agacer ses partenaires du grand succès HBO, Jeremy Strong ne fait pas semblant et s'est donc montré sincère dans les colonnes du The Times of London au moment d'évoquer The Apprentice, biopic de Donald Trump dans lequel il incarne Roy Cohn, le mentor et l'avocat de l'homme d'affaires à ses débuts, dans les années 70.

Réalisé par Ali Abbasi, The Apprentice s'attarde sur la relation des deux hommes, Roy Cohn et Donald Trump (Sebastian Stan), dans un film qui se montre très critique sur celui qui deviendrait plus tard le 45e président des États-Unis. Et dans cette interview, Jeremy Strong révèle qu'aucun grand studio n'a souhaité soutenir le projet.

Je trouve le film profondément dérangeant et sombrement annonciateur de choses à venir. Honnêtement, tout le monde à Hollywood l'a ignoré par peur des litiges ou des répercussions. Je ne pense pas qu'Hollywood ait jamais été un bastion de bravoure, mais c'était quand même décevant.

Donald Trump a tenté d'empêcher la sortie du film

Après sa présentation en compétition au Festival de Cannes 2024, le film a été la cible de Donald Trump, qui l'a publiquement dénoncé et menacé de poursuites légales, tentant d'empêcher sa sortie. Une démarche qui n'avait aucune chance d'aboutir, mais le candidat à l'élection présidentielle 2024 ne pouvait pas rater cette occasion de se dire persécuté, honteusement et faussement représenté dans The Apprentice.

The Apprentice, sorti le 9 octobre en France et le 11 octobre aux États-Unis, va-t-il devenir un sujet dans la campagne qui oppose Kamala Harris à Donald Trump, bien décidé à revenir à la Maison Blanche ? Réponse très prochainement.