The Batman 2 : c'est confirmé, le pire ennemi de Batman sera bien de la partie

Le Joker sera bien là dans "The Batman 2", après avoir été brièvement introduit à la fin de "The Batman". Son interprète, Barry Keoghan, ne laisse en effet plus vraiment planer le doute à ce sujet.

Le Joker de retour

Entre les rumeurs et les sous-entendus de Matt Reeves et de Barry Keoghan, il commençait à apparaître que le Joker aurait vraisemblablement son mot à dire et son foutoir à mettre dans The Batman - Part II. Mais la production du film, attendu pour 2025 et suite du succès de 2022 The Batman avec Robert Pattinson dans le rôle-titre, est gardée jalousement secrète, et ce n'est donc pas du côté de Warner Bros. Pictures qu'allait venir dès aujourd'hui la confirmation que le Joker serait bien là.

Batman (Robert Pattinson) - The Batman ©Warner Bros. Pictures

Les univers cinématographiques DC sont complexes, entre un DCEU en plein reboot sous le patronage du duo James Gunn-Peter Safran et les films DC Elseworlds, univers séparé du DCEU dans lequel on trouve notamment Joker et le prochain Joker : Folie à deux, The Batman, ou encore la série The Penguin, attendue cette année. Et si c'est Joaquin Phoenix qui incarne le Prince du crime dans les deux films Joker, c'est encore un autre qui l'incarne dans The Batman : Barry Keoghan. Furtivement introduit à la toute fin du film de Matt Reeves, dans lequel l'antagoniste principal était l'Homme-Mystère (Paul Dano), le Joker sera ainsi de retour dans The Batman 2.

"Je veux me transformer physiquement"

Dans une interview accordée à Vanity Fair, l'acteur irlandais Barry Keoghan, en pleine ascension après ses performances remarquées dans Les Banshees d'Inisherin et Saltburn, ne s'est pas exprimé directement sur le nouveau film DC, mais a répondu à une question portant sur le sujet. Alors que le journaliste lui demande à quoi il souhaite que sa carrière ressemble, citant alors Masters of the Air et son rôle du Joker dans The Batman 2, Barry Keoghan ne contredit pas cette information et évoque la nature du rôle du Joker, sans le citer.

Je veux simplement collaborer avec des gens qui veulent essayer de nouvelles approches, des gens qui prennent des risques. Je veux aussi être mis au défi et repousser mes limites, apprendre en faisant, et aller quelque part physiquement. Me transformer physiquement et et prendre une certaine démarche, une certaine voix et vraiment faire une composition. Avec "Les Banshees d'Inisherin", à la différence de "Saltburn", il y avait ce registre, mais j'ai le sentiment que je n'en suis qu'au début. Artistiquement parlant, je suis vraiment à l'aise avec l'idée d'aller explorer très profondément et me pousser à offrir des émotions plus brutes - vraiment me "démonter" pour chercher et trouver des performances inédites.

Joker (Barry Keoghan) - The Batman ©Warner Bros. Pictures

Ainsi, sans énoncer une confirmation claire quant à savoir s'il est bien dans The Batman 2, Barry Keoghan le suggère très fortement en expliquant que c'est exactement le genre de "transformation" qu'il recherche. Une nouvelle confirmation silencieuse, comme il en avait déjà proposé une en décembre 2023, quand "son sourire disait tout"...

The Batman - Part II est attendu dans les salles françaises le 1er octobre 2025.