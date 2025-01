The Batman 2 sortira en 2027 : James Gunn répond aux fans en colère

La sortie de The Batman 2 vient encore d’être repoussée. Cette fois-ci, il va falloir attendre encore un bon bout de temps pour découvrir la suite des aventures du Chevalier noir avec Robert Pattinson. Les fans perdent patience et James Gunn a pris la parole.

Une suite qui se fait attendre

En 2022, sortait The Batman, un film indépendant du DC Universe à venir, avec en tête d’affiche Robert Pattinson, Zoe Kravitz et Paul Dano. Fort des 770 millions de dollars récoltés à travers le monde, une suite était annoncée trois semaines après la sortie du film. Les producteurs et Matt Reeves, son réalisateur, prévoyaient même de faire une trilogie. Mais The Batman 2 se fait sérieusement attendre.

James Gunn et DC Studios n’ont eu de cesse d’avancer des dates de tournage puis de sortie pour le second volet qui devrait officiellement s’intituler The Batman : Part II. En janvier 2023, le studio prévoyait un tournage en novembre 2023 pour une sortie en octobre 2025. Mais la grève des scénaristes et réalisateurs à Hollywood a bousculé les plans.

En mars 2024, Warner Bros (le producteur des films et séries DC) déclarait que The Batman 2 était décalé en octobre 2026. On pensait alors la date fixée pour de bon, avant un énième rebondissement.

The Batman II encore repoussé, James Gunn s’explique

The Batman : Part II est-il maudit ? Il y a quelques jours, les exécutifs du studio déclaraient finalement que la suite était repoussée d’un an pour une sortie prévue… en octobre 2027. Soit cinq ans après The Batman. Et les fans commencent à trouver le temps long. Quitte à demander des comptes à James Gunn.

Sur le réseau social Threads (via ComingSoon), où il est très actif, le co-PDG de DC Studios leur a répondu. Ce dernier ne semble pas surpris par cet écart, comme il l’a expliqué : « Pour être honnête, un écart de 5 ans ou plus est assez courant dans les suites. 7 ans entre Alien et Aliens. 14 ans entre les Indestructibles. 7 ans entre les deux premiers Terminators. 13 ans entre les Avatar. 36 ans entre les Top Gun. Et bien sûr, 6 ans entre Les Gardiens de la Galaxie Vol 2 et Vol 3 ». Par ailleurs et d’après Matt Reeves, le scénario est terminé tandis que la production devrait commencer bientôt.

Cette pratique est donc chose courante dans l’industrie. Mais il n’est pas certain que les fans acceptent cet ultime changement de date. En attendant, ils peuvent se consoler en regardant de nouveau The Batman ou la série dérivée consacrée au Pingouin, The Penguin, où brillent Colin Farrell et Cristin Milioti.