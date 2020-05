The Batman : Andy Serkis (Alfred) parle du film Batman "le plus sombre"

L'acteur Andy Serkis, qui va prochainement interpréter Alfred Pennyworth dans « The Batman » de Matt Reeves, promet que ce nouveau film sur le Chevalier Noir va être le plus sombre jamais réalisé.

Attendu pour le 29 septembre 2021, The Batman proposera une nouvelle incarnation du super-héros. Réalisé par Matt Reeves, le film présentera Robert Pattinson dans la peau de Bruce Wayne. Le cinéaste a la volonté de rajeunir le protagoniste pour offrir une autre approche. Pour l'occasion il s'entoure d'un casting absolument renversant, notamment composé de Colin Farrell en Pingouin, de Zoë Kravitz dans le costume de Catwoman, de Paul Dano en Homme-Mystère, de Jeffrey Wright en commissaire Gordon ou encore d'Andy Serkis dans la peau du majordome Alfred.

Le Batman le plus sombre de l'histoire ?

Andy Serkis a donné quelques précisions sur le prochain film Batman. Il a notamment insisté sur la noirceur du long-métrage, affirmant qu'il s'agira du Batman le plus "dark" jamais réalisé. Interrogé au micro de The LAD Bible, les journalistes ont demandé à l'acteur si The Batman allait être plus sombre que The Dark Knight et Batman V Superman. Voici sa réponse :

Je dirais que ce n'est pas loin de la vérité. Le film développera beaucoup le lien émotionnel entre Alfred et Bruce. C'est vraiment au centre de l'intrigue. Matt a écrit un script vraiment exquis.

Andy Serkis a fort à faire dans la peau d'Alfred. En effet, il hérite d'un personnage incarné par des légendes vivantes avant lui, comme Jeremy Irons et Michael Caine. Serkis est d'ailleurs un grand fan de ce dernier, qualifiant son interprétation de « fantastique » :

C'est comme jouer ces rôles emblématiques dans Shakespeare, vous revenez en arrière, vous les revisitez et vous devez vous l'approprier, et voir ce qu'il en est du personnage qui se connecte à vous.

Andy Serkis précise que le tournage a été interrompu en panique avec l'arrivée du Covid-19. Matt Reeves était en train de tourner une séquence de fusillade importante. Andy Serkis se demande d'ailleurs comment le cinéaste va rebondir et sauver sa scène, ou s'il va tout simplement devoir continuer sans elle. Mais il promet, en tout cas, que The Batman sera un « très beau film ».