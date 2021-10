The Batman : Andy Serkis estime que le film de Matt Reeves sera un "chef-d'oeuvre"

Chaque jour qui passe nous rapproche de la sortie de "The Batman", avec Matt Reeves aux commandes et Robert Pattinson dans le rôle-titre. L'attente est déjà forte, et Andy Serkis en a rajouté une couche. Celui qui y incarne Alfred, le célèbre majordome du héros masqué, s'est montré très élogieux à propos du travail fourni pour le nouveau film DC.

The Batman : le prochain très grand film DC ?

La chauve-souris la plus célèbre du cinéma est bientôt de retour ! Alors que Warner se débat avec son DCEU et y utilise ses super-héros sans parvenir à vraiment convaincre, le studio s'y prend mieux avec ses films classiques DC. Tout particulièrement ceux concernant Batman et son univers. Après Christopher Nolan et sa trilogie The Dark Knight (2005-2012), le niveau est très élevé. Logiquement, les attentes et exigences du public le sont aussi. Le Joker de Todd Phillips en 2019, avec un époustouflant Joaquin Phoenix, a été lui aussi une grande performance de cinéma, détenteur de plusieurs records au box-office et salué avec révérence par la critique. Autant dire que The Batman, prochaine super-production réalisée par Matt Reeves et avec Robert Pattinson dans le rôle-titre, doit ressentir un peu de pression...

The Batman ©Warner Bros.

Andy Serkis se montre élogieux envers Matt Reeves

Ce nouveau film arrivera au cinéma le 2 mars 2022. The Batman voit notamment la réunion du réalisateur Matt Reeves et l'acteur-réalisateur Andy Serkis après La Planète des singes : L'Affrontement et La Planète des singes : La Suprématie. L'acteur britannique y incarnait César, en sa qualité d'expert de la motion capture. Mais pour The Batman il apparaîtra en chair en os dans les habits d'Alfred Pennyworth, le fidèle majordome de Bruce Wayne/Batman. En pleine tournée des médias pour la sortie de Venom : Let there be carnage, qu'il a réalisé, Andy Serkis a d'ailleurs évoqué le film et le travail de Matt Reeves en des termes élogieux, dans une interview donnée à The Hollywood Reporter.

Je ne peux pas répondre à des questions sur "The Batman", mais je peux vous dire que c'était fantastique de retrouver Matt Reeves, le producteur Dylan Clark et le superviseur des effets spéciaux Dan Lemmon, présents sur les films "La Planète des singes". On a vraiment passé un très bon moment à faire "The Batman", et quand il arrivera enfin sur les écrans, Matt aura fait un nouveau chef-d'oeuvre, parce qu'il est entièrement investi dans ce qu'il fait.

L'acteur et réalisateur s'arrange pour en dire le moins possible, confidentialité oblige. Mais on peut retenir que l'usage du terme "chef-d'oeuvre" n'est pas anodin. Et qu'il devrait encore faire monter la hype pour ce film très attendu !