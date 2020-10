The Batman : Bruce Wayne et Catwoman en pleine action dans des images inédites

Le tournage de « The Batman » est en ce moment en train de se dérouler à Chicago. De nouvelles images inédites nous parviennent du plateau. Des photographies qui mettent en scène Batman et Catwoman en pleine action dans les rues de Gotham.

The Batman : le tournage se poursuit à Chicago

The Batman est actuellement en tournage à Chicago. De nouvelles images nous parviennent du tournage du film DC de Matt Reeves. Après Christopher Nolan, qui avait également posé ses caméras à Chicago pour donner vie à Gotham, le réalisateur de La Planète des Singes décide lui aussi d'utiliser les décors de la ville américaine.

Pour rappel, The Batman marquera la première apparition de Robert Pattinson dans la peau de Bruce Wayne. Cette toute nouvelle incarnation devrait être extérieure au DC Extended Universe (DCEU), et sera l'occasion de raconter les débuts du Chevalier Noir. Côté casting, le film réunira une distribution impressionnante notamment composée de Zoë Kravitz en Catwoman, de Jeffrey Wright dans la peau du commissaire Gordon, d'Andy Serkis dans le rôle du majordome Alfred, de Paul Dano en Homme Mystère, ou encore de Colin Farrell qui succède ainsi à Danny DeVito dans la peau du Pingouin.

Une nouvelle série d'images

Une série d'images inédites vient de faire son apparition sur Twitter. Comme vous pouvez le voir, les habitants de Gotham sont conscients du danger qui les entoure constamment puisque de nombreux autocollants et affiches préviennent les nouveaux arrivants de l'enfer qui les attend.

Mais les images les plus intéressantes concernent évidemment de nouveaux visuels de Batman et de Catwoman. Les deux personnages, campés par les doublures cascades de Robert Pattinson et Zoë Kravitz, semblent travailler ensemble. Ils sont tous les deux en possession de superbes motos noires, qui leur permettront de déambuler aisément dans les rues dangereuses de Gotham.

C'est également l'occasion d'avoir un nouvel aperçu du costume de Batman. Il convient de noter que la cape du justicier sera vraisemblablement ajoutée en post-production lors des scènes d'action dangereuses, pour éviter tout accident stupide. Pour rappel, The Batman est pour l'instant attendu le 2 mars 2022.