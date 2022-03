The Batman : ce détail de la scène coupée avec le Joker qu'il ne fallait pas manquer

Ces derniers jours, une énorme surprise a été faite au public. Quelques semaines après la sortie de "The Batman", nous avons pu découvrir une folle scène coupée dans laquelle le Chevalier Noir s'entretient avec le Joker. Un petit détail pourrait grandement avoir son importance pour la suite.

The Batman : une scène coupée avec le Joker

Il était attendu et n'a pas déçu. The Batman est une réinterprétation inspirée du célèbre personnage issu de la galaxie DC. Le film a engrangé plus de 600 millions de dollars au box-office mondial (alors qu'il est encore à l'affiche) et une suite semble plus que jamais probable. D'ailleurs, les dernières minutes ont explicitement révélé ce vers quoi un second film peut tendre. Riddler, enfermé à Arkham, fait la rencontre du Joker. Cet autre détenu n'est pas montré et doit se contenter d'une apparition vocale.

Tout porte à croire qu'il sera en capacité de s'échapper et d'être le prochain adversaire du Batman de Robert Pattinson. Si les contours de cette suite sont encore flous, nous sommes assurés que l'univers aura le droit à un développement étendu avec deux séries - l'une sur la police de Gotham, l'autre sur le Pingouin.

Joker (Barry Keoghan) - The Batman ©Warner Bros.

Durant la promotion du film, Matt Reeves a révélé que le Joker aurait pu être un peu plus présent dans le montage de The Batman. Une scène de confrontation avec Batman a été filmée mais n'a pas été retenue. Un choix sur lequel on peut se questionner maintenant qu'elle a été révélée officiellement par Warner. Ces cinq minutes coupées ont été mises en ligne d'une manière inattendue. Le Joker incarné par Barry Keoghan est follement réussi, avec un côté sale et abimé qui tranche avec les précédentes incarnations connues au cinéma.

Ce détail qu'il ne fallait pas manquer

La scène se déroule dans l'asile d'Arkham, alors que Batman a sollicité le célèbre antagoniste. Il espère que cet échange lui donnera des indices sur comment arrêter Riddler. Sauf que le Joker en profite plutôt pour faire son show et notre héros n'est pas plus avancé sur son enquête au moment de quitter les lieux. Outre l'aspect du bad guy, il faut insister sur la mise en scène de Matt Reeves et sur son jeu sur le flou qui participent à renforcer sa monstruosité.

Notre attention se focalise très logiquement sur tous les éléments de son corps qui sont révélés. Or, un détail dans la scène a pu passer inaperçu alors qu'il pourrait avoir une importance majeure à l'avenir. Plusieurs internautes ont remarqué la disparition d'un trombone lorsque le Joker rend le dossier sur Riddler au Batman :

Ce petit objet peut devenir dangereux entre les mains d'un dingue comme le Joker. Nous ne serions pas étonnés s'il était employé lors de sa prochaine apparition. Ces plans sur le dossier ne peuvent pas être anodins de la part d'un réalisateur méticuleux comme Matt Reeves et la théorie du faux raccord tient difficilement. Nous verrons à l'avenir si ce trombone aura son importance !